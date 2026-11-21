Sáng 21/11/2026, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Nghị quyết điều chỉnh 40,06 km2 diện tích tự nhiên, với quy mô dân số 1.057 người, tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Nghị quyết gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027./.