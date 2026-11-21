Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Về tuyển dụng mới công chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng thực hiện tuyển dụng mới cho đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị. Việc tạm dừng áp dụng cả với những trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Trường hợp cơ quan, tổ chức đang thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút đối với người có tài năng theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương được tiếp tục thực hiện tuyển dụng nếu bảo đảm phù hợp phương án biên chế của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2027-2031.

Người dân làm thủ tục tại Điểm phục vụ hành chính công Tương Mai, TP Hà Nội. Ảnh: NGUYỄN HỒNG

Liên quan đến việc điều chuyển cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng điều chuyển cán bộ, công chức để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và thuận lợi trong việc thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, trong trường hợp thật cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ; cấp nào có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo chủ trương của Bộ Chính trị.

* Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang tập trung rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo Thông báo số 300-TB/BTCTW thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 107-KL/TW và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Các cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, thẩm định và tổng hợp phương án giao biên chế toàn hệ thống trên cơ sở dữ liệu đã được kiểm chứng, xác nhận trước ngày 25-11. Việc hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031 phải xong trước ngày 30-11. Nội dung chưa đủ căn cứ phải lập danh sách riêng, nêu rõ vướng mắc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thiện; không đưa số liệu chưa được kiểm chứng vào phương án chính thức.