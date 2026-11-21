Mũi Né với dải cát trắng dài thu hút nhiều du khách. (Ảnh: HUYỀN VY)

Du lịch tiếp tục giữ vai trò động lực

Năm 2026, Mũi Né duy trì hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch ổn định, từng bước mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ ăn uống và loại hình phục vụ du khách hoạt động khá sôi động, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết và mùa cao điểm.

Tính đến ngày 18/11, địa phương đã đón 1.856.805 lượt khách, trong đó có 1.456.778 lượt khách trong nước và 400.027 lượt khách quốc tế. Với xu hướng tăng vào những tháng cuối năm, tổng lượng khách đến Mũi Né trong năm 2026 ước đạt khoảng 2 triệu lượt.

Làng chài Mũi Né thu hút du khách đến tham quan. (Ảnh: HUYỀN VY)

Sức hút của điểm đến đã tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển, nhất là khu vực tư nhân trong lĩnh vực thương mại, lưu trú, ẩm thực và dịch vụ giải trí. Cùng với tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, chính quyền địa phương chú trọng kiểm tra thị trường, ngăn chặn gian lận thương mại, yêu cầu các cơ sở niêm yết và bán đúng giá.

Để xử lý nhanh những vấn đề phát sinh, phường đã thành lập Tổ phản ứng nhanh về du lịch và các tổ tự quản tại những khu vực thường xuyên đón đông du khách; đồng thời công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh. Cơ chế này góp phần nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, kịp thời chấn chỉnh hành vi chèo kéo, buôn bán không đúng quy định hoặc làm ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương.

Muine Bay Resort xây dựng không gian xanh. (Ảnh: HUYỀN VY)

Bên cạnh dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy sản tiếp tục duy trì ổn định. Điều kiện thời tiết và ngư trường tương đối thuận lợi giúp các phương tiện tuyến lộng, ven bờ thường xuyên bám biển, tạo việc làm và bảo đảm thu nhập cho một số người dân.

Môi trường là nền tảng của một điểm đến bền vững

Tốc độ phát triển nhanh đặt ra yêu cầu cấp thiết về giữ gìn cảnh quan, xử lý rác thải và xây dựng nếp sống văn minh. Trong năm, Mũi Né đã tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh, thu gom rác, chỉnh trang đô thị vào dịp lễ, Tết và mùa du lịch. Cơ quan, đoàn thể, thanh niên, hội viên, tổ dân phố, doanh nghiệp cùng các cơ sở kinh doanh tích cực hưởng ứng, từng bước lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Pandanus Resort với nhiều cảnh đẹp thu hút du khách. (Ảnh: HUYỀN VY)

Chương trình “Tháng nghe dân nói” năm 2026 tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống như thu gom rác sinh hoạt, các điểm tồn đọng, vệ sinh đường phố, hẻm dân cư, nước thải và tình trạng ô nhiễm tại khu vực công cộng. Người dân cũng kiến nghị tăng cường quản lý trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và nhân rộng những mô hình xanh, sạch, đẹp tại các tổ dân phố. Bên cạnh đó, phường xử lý xả rác bừa bãi trên bờ biển, tuyến đường, xử lý rác tại nguồn, chất thải xây dựng đến tình trạng chăn nuôi heo trong khu dân cư. Sự tham gia của du khách, doanh nghiệp và cộng đồng cho thấy phát triển du lịch xanh không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước mà cần sự đồng hành của toàn xã hội.

Lãnh đạo phường Mũi Né dọn rác dọc bãi biển. (Ảnh: HUYỀN VY)

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng kiên quyết tháo dỡ các công trình tạm được dựng để kinh doanh trái phép làm mất mỹ quan mà còn tác động tiêu cực đến môi trường và không gian công cộng, góp phần lập lại trật tự, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, nâng cao chất lượng môi trường du lịch và tạo ấn tượng tốt hơn đối với khách trong nước, quốc tế.

Năm 2027, địa phương xác định tiếp tục phát huy lợi thế du lịch và kinh tế biển, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa loại hình trải nghiệm, du lịch cộng đồng, dịch vụ ẩm thực và kinh tế ban đêm. Mũi Né liên kết, quảng bá sẽ được đẩy mạnh, gắn mở rộng thị trường với xây dựng thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Pandanus Resort thường xuyên diễn ra hoạt động văn hóa Chăm thu hút du khách. (Ảnh: HUYỀN VY)

Trước mắt, Mũi Né chủ động xây dựng phương án phục vụ người dân, du khách trong các dịp lễ, Tết và mùa cao điểm; kiểm soát giá, chất lượng dịch vụ, an toàn thực phẩm, giao thông, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Các đơn vị tiếp tục xử lý nghiêm những hành vi chèo kéo, gian lận thương mại, lấn chiếm không gian công cộng hoặc làm tổn hại hình ảnh du lịch.

Với sự vào cuộc của chính quyền, doanh nghiệp, người dân và du khách, mục tiêu xây dựng một Mũi Né “Xanh-Thân thiện-Văn minh-Hiện đại” đang dần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, tạo nền tảng để du lịch phát triển bền vững và đóng góp ngày càng lớn cho kinh tế địa phương.