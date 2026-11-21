Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Ngày 21/11, tại kỳ họp thứ 2 khóa XVI, với đa số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua luật Nhà ở (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2027.

Luật sửa đổi quy định sau thời hạn 5 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội, nếu đã được cấp giấy chứng nhận.

Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

So với luật hiện hành, nhà ở xã hội vẫn được bán lại sau 5 năm với giá thị trường. Điểm mới là sẽ bị giới hạn đối tượng được bán lại, thay vì chuyển nhượng tự do như hiện nay.

8 nhóm được mua nhà ở xã hội gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo hoặc cận nghèo; người thu nhập thấp, công nhân tại doanh nghiệp hay hợp tác xã; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức; người trả lại nhà công vụ; người bị Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội mà chưa được bồi thường bằng nhà, đất ở.

Quá trình xây dựng luật, có ý kiến đề nghị nghiên cứu cơ chế cho phép bán lại nhà ở xã hội (trước hoặc sau 5 năm) cho Quỹ nhà ở nếu có nhu cầu.

Chính phủ cho hay, Quỹ nhà ở được thành lập nhằm đầu tư, tạo lập quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công. Nếu cho phép bán lại nhà ở xã hội cho quỹ này sẽ dẫn đến tình trạng phân tán nhà ở thuộc tài sản công rải rác trong các dự án, vừa có sở hữu tư nhân, vừa có sở hữu nhà nước, gây khó khăn trong quản lý, vận hành quỹ nhà ở thuộc tài sản công, tăng chi phí quản lý.

Do vậy, Chính phủ đề nghị chỉ bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như đã nêu.