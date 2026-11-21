Theo phương án được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc.

Dự án có quy mô sử dụng đất 1.374.094m² (khoảng 137ha), triển khai tại xã Đại Phúc và xã Vạn Phú (tỉnh Thái Nguyên). Cơ cấu sử dụng đất gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cây xanh và đất hạ tầng kỹ thuật.

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở, dự án dự kiến có các căn biệt thự xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, chiều cao tối đa 3 tầng.

Đối với quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp khoản tiền tương đương để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Khu du lịch Hồ Núi Cốc

Sơ bộ tổng chi phí đầu tư xây dựng dự án khoảng 4.481 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Thời gian triển khai dự kiến 36 tháng kể từ ngày người trúng đấu giá được giao đất.

Hiện tại, khu đất thực hiện dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, tái định cư và được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Theo phương án được phê duyệt, đối tượng tham gia đấu giá gồm tổ chức kinh tế, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm của khu đất. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào cuối năm 2026.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, dự án nhằm hình thành khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch được đầu tư đồng bộ, hiện đại, phục vụ nhu cầu mua bán, cho thuê và thuê mua nhà ở, kết hợp phát triển các loại hình dịch vụ du lịch.

Việc triển khai dự án cũng được xác định là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Hồ Núi Cốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lớn của quốc gia và khu vực.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng không chỉ tạo diện mạo đô thị, dịch vụ du lịch mới cho khu vực Hồ Núi Cốc mà còn mở ra cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho người dân địa phương.