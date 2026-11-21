Các đại biểu tham gia phiên họp chiều 21/11. Ảnh: Media Quốc hội.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, chiều 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) với 487/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. Theo Bộ trưởng, Chính phủ đã có Báo cáo số 4143 ngày 20/11 gửi Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật.

Một trong những nội dung được quan tâm là các hình thức lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là việc áp dụng chỉ định thầu. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, việc lựa chọn nhà thầu cần hài hòa giữa mục tiêu cạnh tranh, công khai, minh bạch với yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và năng lực thực tế của nhà thầu.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã quy định chặt chẽ hơn điều kiện, tiêu chí và giới hạn áp dụng chỉ định thầu trong các trường hợp cấp bách, khẩn cấp, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ bí mật nhà nước... Chính phủ được giao quy định chi tiết các trường hợp cụ thể tương ứng với từng tiêu chí.

Theo giải trình của Chính phủ, việc giao Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Hạn mức này được xác định trên cơ sở giá gói thầu, trong khi giá hàng hóa, dịch vụ và chi phí thực hiện gói thầu thường xuyên biến động theo thị trường.

Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, Luật quy định các tiêu chí cơ bản để Chính phủ cụ thể hóa những trường hợp được áp dụng. Với hình thức đặt hàng, Chính phủ sẽ quy định chi tiết tại nghị định các trường hợp hàng hóa, dịch vụ được đặt hàng, bảo đảm phù hợp với tính chất, yêu cầu thực hiện và thực tiễn triển khai.

Cùng với đó, dự thảo Luật và nghị định của Chính phủ quy định các cơ chế kiểm soát rủi ro tương ứng, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Về hợp đồng, dự thảo Luật bổ sung các cơ chế kiểm soát từ khâu ký kết đến sửa đổi, nhằm bảo đảm việc điều chỉnh không làm thay đổi bản chất kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, nội dung hợp đồng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc sửa đổi hợp đồng chỉ được thực hiện trong những trường hợp đã được xác định ngay từ khi ký kết, qua đó phòng ngừa tình trạng lợi dụng việc điều chỉnh hợp đồng để làm sai lệch kết quả đấu thầu.

Đối với vấn đề chuyển nhượng thầu, dự thảo Luật quy định nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc quản lý, kiểm soát khối lượng và phạm vi công việc do nhà thầu phụ, nhà thầu phụ đặc biệt thực hiện.

Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu chính đối với hợp đồng. Nhà thầu chính vẫn chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và kết quả thực hiện, kể cả đối với phần công việc do nhà thầu phụ đảm nhận.

Dự thảo Luật không quy định cứng giới hạn phạm vi công việc được giao cho nhà thầu phụ, nhằm tạo sự linh hoạt theo tính chất và quy mô của từng gói thầu.

Liên quan đến việc lập giá gói thầu, Chính phủ sẽ hoàn thiện quy định theo hướng thu hẹp các trường hợp được sử dụng một báo giá làm căn cứ xác định giá gói thầu, bảo đảm chặt chẽ và phù hợp với điều kiện thị trường cũng như khả năng cung ứng của nhà cung cấp.

Dự thảo nghị định cũng sẽ quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thu thập báo giá, bảo đảm công khai, minh bạch. Việc xây dựng giá gói thầu được khuyến khích dựa trên giá trung bình của các báo giá và giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự, bảo đảm phù hợp với mặt bằng thị trường.

Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo rà soát tổng thể các luật có liên quan, nhất là những luật đang được Quốc hội xem xét, sửa đổi tại kỳ họp này. Việc rà soát nhằm phân định rõ trường hợp áp dụng Luật Đấu thầu và pháp luật chuyên ngành, bảo đảm thống nhất về phạm vi điều chỉnh, hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các bên liên quan.