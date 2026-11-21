Theo quyết định, dự án thuộc nhóm C, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028. Công trình có tổng chiều dài khoảng 3,9km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp C miền núi, phù hợp với TCVN 10380:2014.

Lào Cai phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Lao Chải đi Háng Gàng. Ảnh laocai.gov.vn. ảnh minh họa.

Trong đó, tuyến chính kết nối trung tâm xã Lao Chải với thôn Háng Gàng dài khoảng 1,7km. Hai tuyến nhánh có tổng chiều dài khoảng 2,2km, gồm tuyến từ trung tâm xã đến thôn Dào Cu Nha dài 0,8km và tuyến đến thôn Trống Khua dài 1,4km.

Các tuyến đường có nền rộng 4m, mặt đường rộng 3m, lề đường mỗi bên rộng 0,5m; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với điều kiện địa hình miền núi.

Việc đầu tư xây dựng công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, tăng cường kết nối giữa các thôn, bản với trung tâm xã và khu vực lân cận. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, vận chuyển nông sản, mở rộng cơ hội phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.

Để triển khai dự án, UBND tỉnh giao UBND xã Lao Chải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn; đồng thời theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện, bảo đảm nguồn lực đầu tư công được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn và giám sát quá trình triển khai, bảo đảm chất lượng, tiến độ, công khai, minh bạch, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và tiêu cực.