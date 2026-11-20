Thông thường, nhắc đến quà tặng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bó hoa tươi, tấm thiệp viết tay hay những món quà lưu niệm. Thế nhưng, đôi khi tình cảm dành cho thầy cô lại được thể hiện bằng những cách rất khác, bắt nguồn từ chính những gì thân thuộc nhất.

Những ngày gần đây, hình ảnh học sinh mang những món quà giản dị bằng thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày đến tặng thầy cô nhân ngày 20/11 được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và thích thú của cộng đồng mạng.

Một giỏ ốc, con cua, con ghẹ,... là những món quà giản dị mà học sinh Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân, Trường Tiểu học và THCS Đồng Tiến (đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh) dành tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Những hình ảnh giản dị này nhanh chóng nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận tích cực.

Học sinh đảo Cô Tô tặng cô giáo bằng những sản vật quen thuộc của địa phương (Ảnh: Truyền thống và văn hoá Cô Tô)

Những món quà ấy mang theo hương vị của biển cả, là sản vật được bố mẹ các em học sinh mang về sau mỗi chuyến ra khơi. Kèm theo đó là lời nhắn nhủ hồn nhiên của học trò: “Cô ơi, bố mẹ em vừa đi biển về. Chúng em không có hoa… nhưng có những món quà từ biển cả”.

Lời nhắn ngắn gọn nhưng khiến nhiều người không khỏi thích thú. Không chọn những món quà cầu kỳ, các em gửi đến thầy cô những gì gần gũi nhất với cuộc sống gia đình. Qua đó, tình cảm của học trò nơi đảo xa được thể hiện một cách tự nhiên, trong trẻo và đầy chân thành.

Không chỉ ở Cô Tô, tại nhiều địa phương khác, học sinh và phụ huynh cũng có những cách riêng để bày tỏ lòng biết ơn thầy cô. Những món quà như giỏ trứng, con cá, con gà, thịt lợn hay bó rau xanh... vốn quen thuộc trong đời sống thường ngày cũng được mang đến trường trong dịp đặc biệt này.

Thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày trở thành món quà thiết thực (ảnh: sưu tầm MXH)

Còn ở những bản làng vùng cao còn nhiều thiếu thốn, quà tặng ngày 20/11 đôi khi cũng mang dấu ấn riêng của núi rừng. Đó có thể là bó hoa dại học sinh hái vội trên đường đến lớp, vài củ sắn, củ khoai hay ít măng rừng do bố mẹ tìm hái. Có em còn mang đến những con cua, con cá bắt được từ khe suối gần nhà.

Không có giá trị vật chất lớn, những món quà ấy là thành quả từ công việc thường ngày của gia đình, được các em nâng niu mang đến tặng thầy cô. Mỗi món quà vì thế không chỉ mang theo hương vị của núi rừng, biển cả mà còn chứa đựng sự quan tâm, lòng biết ơn chân thành.

Học sinh vùng cao tặng cô giáo những món quà bình dị nhất mà các em có được (ảnh: sưu tầm)

Trước những hình ảnh này, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú, đồng thời dành lời khen cho cách thể hiện tình cảm đáng yêu của học sinh và phụ huynh. Không ít ý kiến cho rằng, giá trị của một món quà 20/11 không nằm ở giá tiền hay hình thức mà ở tình cảm mà người tặng gửi gắm.

Những món quà tuy không được gói ghém cầu kỳ, cũng chẳng có giá trị vật chất lớn, nhưng lại mang đến một nét riêng. Bởi phía sau mỗi món quà là sự sẻ chia, là tình cảm của học trò và gia đình được gửi gắm qua những sản vật thân thuộc của quê hương.

Và có lẽ, với nhiều thầy cô, giỏ cua, con cá, bó rau hay vài củ khoai ấy sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên trong hành trình làm nghề. Bởi hơn cả một món quà, đó là sự yêu thương, trân trọng mà học trò dành cho người đã dạy dỗ mình.