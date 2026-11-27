Các đại biểu tham dự chương trình.

Với chủ đề “Trang sách - Tình thầy”, hội thi diễn ra đến hết ngày 28/11, thu hút 22 đội đăng ký tham gia. Đây là sân chơi văn hóa, giáo dục dành cho giáo viên, cán bộ, viên chức các trường THCS trên địa bàn thành phố, góp phần khuyến khích phong trào đọc sách và phát huy khả năng cảm thụ văn học thông qua hình thức kể chuyện.

Thông qua hình thức kể chuyện theo sách, các đội thi mang đến những câu chuyện giàu giá trị nhân văn về tình thầy trò, lòng nhân ái, đạo đức, nghị lực vượt khó, tình yêu quê hương, đất nước và những tấm gương truyền cảm hứng.

Qua đó, góp phần tôn vinh giá trị của sách, đồng thời lan tỏa những bài học ý nghĩa trong cuộc sống và giáo dục nhân cách cho học sinh.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội thi.

Trước đó, sáng cùng ngày, chương trình giao lưu, tọa đàm văn hóa đọc trong trường học với chủ đề “Mỗi trang sách - Một hành trình trưởng thành” đã diễn ra, thu hút sự tham gia của giáo viên, học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Tham gia chương trình có các nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia giáo dục, người làm công tác thư viện và các Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng qua các năm.

Tại đây, các diễn giả chia sẻ về giá trị của sách, vai trò của việc đọc đối với phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách; đồng thời trao đổi phương pháp đọc hiệu quả, kỹ năng lựa chọn sách phù hợp và xây dựng thói quen đọc sách mỗi ngày.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương tặng hoa Ban giám khảo.

Chương trình cũng tạo cơ hội để giáo viên, học sinh trực tiếp giao lưu, đặt câu hỏi và chia sẻ kinh nghiệm đọc sách, qua đó khuyến khích tinh thần tự học, hình thành thói quen đọc và nâng cao khả năng tiếp cận tri thức trong môi trường học đường.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm được tổ chức như giới thiệu tác giả - tác phẩm “Lê Hưng Tiến - Hành trình tái sinh”; trưng bày, triển lãm tài nguyên thông tin về truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, lịch sử, văn hóa và thành tựu xây dựng, phát triển đất nước; giao lưu văn hóa nghệ thuật và trình diễn trang phục dân tộc.

Với chủ đề “Trang sách - Tình thầy”, hội thi diễn ra đến hết ngày 28/11, thu hút 22 đội đăng ký tham gia.

Các hoạt động góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa tác giả với bạn đọc và đưa sách đến gần hơn với công chúng.

Thông qua chuỗi hoạt động, Thư viện Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống thư viện công cộng và thư viện trường học, tăng cường phối hợp giữa ngành Văn hóa và ngành Giáo dục trong xây dựng, phát triển văn hóa đọc.

Đây cũng là dịp góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, khơi dậy tinh thần tự học và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.