Lớp tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng làm du lịch, phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và quảng bá bản sắc văn hóa Thái

Tham gia tập huấn là công chức, viên chức thuộc Phòng Văn hóa – Xã hội, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, homestay, nghệ nhân dân gian, thành viên các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa và những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng đồng.

Đây là lực lượng trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ, gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hóa địa phương, góp phần tạo nên những trải nghiệm mang dấu ấn riêng cho du khách.

Trong ba ngày, học viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng và vận hành sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn khai thác tiềm năng văn hóa với nâng cao chất lượng phục vụ.

Chương trình kết hợp trao đổi kinh nghiệm với hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp người làm du lịch nhận diện những giá trị bản địa có thể chuyển hóa thành sản phẩm hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của du khách.

Nghệ nhân giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái Mường Lò tới các học viên

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm tại Homestay Cương Chinh. Qua sự giới thiệu của nghệ nhân, học viên được tìm hiểu về Nghệ thuật Xòe Thái – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời khám phá cách thức đưa các hoạt động văn hóa dân gian vào chương trình du lịch.

Những trải nghiệm thực tế giúp học viên hiểu rõ hơn sức hấp dẫn của văn hóa Thái không chỉ nằm ở các loại hình nghệ thuật trình diễn mà còn hiện diện trong nếp sống, phong tục và sinh hoạt cộng đồng.

Từ những câu chuyện của nghệ nhân về tục Tẳng cẩu, kiến trúc nhà sàn, sinh hoạt Hạn Khuống đến các nghi lễ truyền thống như Xên bản, Xên mường, Xên đông (cúng rừng), học viên có thêm góc nhìn về chiều sâu văn hóa Mường Lò.

Đây chính là nguồn chất liệu phong phú để xây dựng những trải nghiệm gần gũi, chân thực, giúp du khách không chỉ tham quan mà còn hiểu và cảm nhận đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Hoạt động trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm giúp học viên hiểu thêm về giá trị văn hóa bản địa và khả năng phát triển sản phẩm du lịch

Đáng chú ý, chương trình góp phần gợi mở vai trò của nghệ nhân và cộng đồng trong phát triển du lịch. Người dân không chỉ là chủ thể gìn giữ, trao truyền di sản mà còn trực tiếp giới thiệu, sáng tạo các sản phẩm dựa trên vốn văn hóa của mình.

Khi được khai thác phù hợp, những không gian văn hóa, câu chuyện bản địa và hoạt động trải nghiệm có thể trở thành điểm nhấn riêng, tạo sức cạnh tranh cho du lịch cộng đồng.

Từ nghề dệt thổ cẩm, nghệ thuật Xòe Thái đến các phong tục truyền thống, mỗi giá trị văn hóa đều trở thành một trải nghiệm hấp dẫn của Mường Lò

Thông qua tập huấn, các học viên được củng cố kiến thức, kỹ năng xây dựng và vận hành sản phẩm du lịch, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống.

Đây là một trong những hướng đi để Nghĩa Lộ – Mường Lò đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm, đưa bản sắc văn hóa Thái trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển du lịch bền vững của tỉnh Lào Cai.