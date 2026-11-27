Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 25-29.11 tại tỉnh Tuyên Quang do Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức.

Sự kiện có sự phối hợp của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các hiệp hội du lịch địa phương khu vực phía Bắc, thu hút đông đảo đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực.

Festival quy tụ doanh nghiệp nhà hàng, hợp tác xã, nghệ nhân và đầu bếp tiêu biểu đến từ 19 tỉnh, thành phố, tạo không gian giới thiệu đặc sản và văn hóa ẩm thực vùng miền.

Đội thi Thái Nguyên mang đến các món ăn mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực xứ Trà. Ảnh: Phương Thảo

Tham gia chương trình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên lựa chọn Hợp tác xã Nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc đại diện địa phương dự thi và quảng bá các món ăn đặc trưng.

Đến với Festival, đơn vị mang theo nhiều món ăn, đặc sản địa phương như: Gà H’Mông hầm sâm, bánh chưng Bờ Đậu và gỏi cuốn Thùa Lâm Phổ Yên.

Bên cạnh đó, thực đơn còn có cơm lam Định Hóa, nhường măng ATK Định Hóa và miến tỏi đen Việt Cường, góp phần giới thiệu sự phong phú của nguyên liệu bản địa.

Các món ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu địa phương, kết hợp phương pháp thực hiện phù hợp và cách trình bày hài hòa, tạo dấu ấn tại cuộc thi.

Đội thi Thái Nguyên được Ban Tổ chức trao giải Nhất Cuộc thi Tinh hoa ẩm thực

Với phần thể hiện này, đội thi Thái Nguyên được Ban Tổ chức trao giải Nhất Cuộc thi Tinh hoa ẩm thực, ghi nhận những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực xứ Trà.

Kết quả góp phần quảng bá hình ảnh ẩm thực Thái Nguyên, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Thông qua hoạt động kết nối tại Festival, các đơn vị có thêm cơ hội mở rộng thị trường, đưa nông sản và đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đây cũng là dịp lan tỏa những giá trị văn hóa ẩm thực bản địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thúc đẩy các loại hình du lịch xanh, du lịch trải nghiệm.

Việc khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có gắn với quảng bá đặc sản được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển du lịch, kinh tế tại địa phương.