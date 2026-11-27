Công diễn tiết mục xuất sắc tại lễ bế mạc Liên hoan Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Cà Mau lần thứ hai – năm 2026.

Diễn ra từ 23 đến 27/11, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II – năm 2026 có sự tham gia của 27 đội đến từ 22 xã, phường của tỉnh với tổng số 162 tiết mục do 263 nghệ nhân, tài tử thi diễn. Dù ở những lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả nghệ nhân, tài tử thi diễn đều gặp nhau ở một tình yêu lớn dành cho di sản cha ông. Mỗi tiết mục nghệ nhân, tài tử thi diễn mang đến liên hoan không chỉ là sự tranh tài hay trình diễn, mà còn là tâm huyết gìn giữ, là sự trao truyền ngọn lửa văn hóa từ thế hệ đi trước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Khép lại liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 18 giải A, 19 giải B, 22 giải C cho giải tiết mục; trao 3 giải A tập thể cho Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Sông nước Cà Mau, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Phù Sa Hòa Điệu, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Vĩnh Trạch. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 6 giải B, 10 giải C, 7 giải Khuyến khích cho các tập thể và các giải phụ cho đạo diễn/biên tập chương trình xuất sắc, giải sáng tác lời mới vọng cổ hay nhất, thí sinh lớn tuổi nhất.

Phần thi diễn của đội Đờn ca tài tử Phù Sa Hòa Điệu, phường Giá Rai.

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, Trưởng Ban giám khảo đánh giá, thành công của Liên hoan không chỉ thể hiện qua số lượng đơn vị tham gia hay các tiết mục dự thi, mà còn ở tình yêu, niềm đam mê và sự tâm huyết của các nghệ nhân dành cho nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ. Đặc biệt, sự tham gia của nhiều thế hệ, từ những tài tử nhỏ tuổi đến các nghệ nhân cao tuổi, cho thấy sức sống và sự tiếp nối của loại hình nghệ thuật truyền thống này. Để di sản tiếp tục được gìn giữ và phát huy, Trưởng Ban giám khảo đề nghị cần chú trọng công tác truyền dạy trong cộng đồng và trường học, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được tiếp cận, tìm hiểu và tham gia thực hành nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh tổ chức liên hoan, giao lưu, trình diễn và vận động sáng tác bài bản mới, tỉnh cần phát huy vai trò của đội ngũ nghệ nhân, huy động các nguồn lực để thực hiện tốt ba phương diện quan trọng là trình diễn, truyền dạy và sáng tạo, góp phần đưa nghệ thuật Đờn ca tài tử tiếp tục lan tỏa, bền vững trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ là loại hình nghệ thuật độc đáo, được hình thành và phát triển từ đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân. Với những giá trị đặc sắc về nghệ thuật và văn hóa, năm 2013, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Nam bộ mà còn là tài sản văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam. Đối với tỉnh Cà Mau, Đờn ca tài tử đã trở thành một phần thân thuộc trong đời sống tinh thần của nhân dân. Từ những câu ca, tiếng đờn mộc mạc trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, những đêm giao lưu đờn ca ở xóm, ấp đến các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách, loại hình nghệ thuật này đã góp phần bồi đắp tâm hồn, gìn giữ bản sắc văn hóa và làm nên nét đẹp riêng của vùng đất, con người Cà Mau.

Ông Trương Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành trao 18 giải A cho các đội đờn ca tài tử.

Theo dõi Liên hoan, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tỉnh Cà Mau Trần Phước Thuận bày tỏ phấn khởi khi tỉnh Cà Mau quan tâm bảo tồn và phát triển phong trào đờn ca tài tử. Tỉnh đã kịp thời trùng tu Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại phường Bạc Liêu. Nơi đây không chỉ là nơi bảo tồn phát triển Đờn ca tài tử mà còn là địa điểm du lịch tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thu hút đông đảo du khách tham quan.

Có dịp dự khán Liên hoan Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II – năm 2026, ông Nguyễn Thanh Phong, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Trong bối cảnh Cà Mau xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, việc phát huy giá trị Đờn ca tài tử gắn với du lịch cần được quan tâm đầu tư mạnh mẽ bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể. Việc làm này góp phần làm giàu thêm trải nghiệm du lịch tại Cà Mau. Đặc biệt khi trực tiếp trải nghiệm loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử trong không gian văn hóa bản địa, du khách không chỉ dừng lại ở tham quan thắng cảnh mà còn trở nên sâu sắc hơn về mặt cảm xúc. Ông Nguyễn Thanh Phong cho rằng, sự hòa quyện giữa tiếng đàn và giọng ca đã tạo nên những cung bậc cảm xúc rất riêng, mang lại sự lắng đọng hiếm có trong nhịp sống hiện đại.