Trước khi chiếc nhẫn được trao giữa hoàng hôn trên sông Sài Gòn, ê-kíp đã cùng khách tính toán từng chi tiết cho buổi cầu hôn. Loại hoa, cách bài trí, những bài hát sẽ vang lên đều được lựa chọn theo câu chuyện của đôi trẻ. Hải trình cũng được sắp xếp để du thuyền đưa họ đến góc ngắm hoàng hôn vào đúng thời điểm ngỏ lời.

Trong một buổi tối như thế, chiếc nhẫn được lồng vào miếng trầu têm cánh phượng, đặt trên chiếc đĩa tre đan mộc mạc. Bữa tối đã chuẩn bị sẵn trên thuyền, hai bên gia đình cùng diện áo dài, chờ chứng kiến và chúc phúc cho đôi trẻ.

Theo đại diện Vietyacht Club, người chuẩn bị màn cầu hôn ấy là một chàng trai Việt kiều Mỹ về nước du lịch cùng bạn gái người Mỹ. Anh chọn TP.HCM, nơi mình sinh ra, để bắt đầu một chặng đường mới bên người thương. Giữa khung cảnh sông nước, những tà áo dài và miếng trầu têm cánh phượng mang dấu ấn quê hương vào khoảnh khắc riêng của hai người.

Dịch vụ cầu hôn được nhiều đơn vị du thuyền tại TP.HCM thực hiện, giá khởi điểm từ khoảng 50 triệu đồng.

Gia tăng số lượng khách Ấn Độ

Bắt đầu vận hành tại TP.HCM từ tháng 5/2024, theo ghi nhận của đơn vị, tháng 2 và giai đoạn tháng 10-12 thường có nhiều khách đặt dịch vụ cầu hôn trên du thuyền.

Khách quốc tế hiện chiếm phần lớn trong nhóm sử dụng dịch vụ này. Những năm trước, khách chủ yếu đến từ châu Âu và Mỹ. Sang năm 2026, đơn vị ghi nhận sự gia tăng của nhóm khách châu Á, nổi bật là khách Ấn Độ.

Trong buổi trao đổi đầu tiên, nhân viên tìm hiểu số người tham dự, ngân sách và ý tưởng của người đặt. Hai bên sau đó thống nhất loại thuyền, giờ xuất bến, lộ trình, vị trí dự kiến ngỏ lời cùng các dịch vụ đi kèm.

Với khách đã có kịch bản, đội ngũ vận hành xem xét khả năng thực hiện trên thuyền. Những người chưa có ý tưởng cụ thể sẽ được tư vấn dựa trên sở thích của cặp đôi và khoản tiền dự kiến chi trả.

Thời gian thuê du thuyền tối thiểu là 2 giờ. Với các buổi cầu hôn kết hợp ăn tối, trang trí và quay chụp, khách thường được tư vấn dành thêm thời gian để các hoạt động diễn ra thoải mái.

Giá thuê riêng khởi điểm khoảng 50 triệu đồng, thay đổi theo dòng thuyền và thời lượng sử dụng. Khoản này bao gồm du thuyền, thuyền trưởng, thủy thủ đoàn, nhiên liệu theo lộ trình, đồ uống không cồn và trái cây.

Các hạng mục phục vụ màn cầu hôn được tính thêm. Trang trí cơ bản có giá khoảng 5 triệu đồng, trong khi phương án dùng nhiều hoa tươi nhập khẩu hoặc thiết kế riêng có thể từ 30 triệu đồng trở lên. Dịch vụ quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp thường có giá trên 10 triệu đồng.

Tổng ngân sách cho một buổi cầu hôn thường bắt đầu khoảng 80 triệu đồng và có thể lên vài trăm triệu đồng, tùy quy mô và yêu cầu.

Bàn tiệc được phục vụ trên du thuyền, sau buổi cầu hôn của khách hàng.

Mức chi giữa các khách cũng khác nhau. Có người dành nhiều tiền cho hoa tươi và trang trí, có cặp đôi ưu tiên bữa tối, âm nhạc cùng khoảng thời gian riêng trên sông. Bên cạnh hoa và quay chụp, những yêu cầu thường gặp còn có bánh kem, rượu vang và âm nhạc.

Để thực hiện, đội ngũ phục vụ phải thống nhất cả những chi tiết nhỏ như lúc bật bài hát, đưa bánh ra hay ra hiệu cho người quay phim. Thời điểm ngỏ lời được đặt trong lịch trình chung, đòi hỏi sự phối hợp giữa người đặt dịch vụ và các bộ phận trên thuyền.

Giữ bí mật

Cặp đôi ngồi trên mũi thuyền uống rượu và ăn nhẹ các món được chuẩn bị sẵn.

Trước khi cặp đôi lên du thuyền, ê-kíp đã hoàn tất việc trang trí, kiểm tra âm thanh và bố trí người quay chụp. Vị trí đứng, tín hiệu và thời điểm ngỏ lời đều được thống nhất trước. Theo đại diện đơn vị vận hành, phần khó nhất là giữ cách phục vụ tự nhiên. Chỉ một chi tiết xuất hiện sớm cũng có thể khiến người được cầu hôn nhận ra điều bất ngờ.

Ngay cả khi mọi thứ đã sẵn sàng, thời tiết vẫn có thể làm thay đổi kịch bản. Trong một chuyến đi, mưa giông bất ngờ làm ướt mũi thuyền, nơi dự kiến diễn ra màn cầu hôn. Ê-kíp chuyển số hoa còn nguyên lên tầng trên có mái che, bố trí lại đèn để buổi ngỏ lời tiếp tục ở vị trí mới.

Nếu khách đến trễ trong vòng 30 phút hoặc báo đổi lịch trước ít nhất 48 giờ, đơn vị cho biết có thể điều chỉnh giờ xuất bến hoặc ngày tổ chức tùy lịch vận hành. Khi thời tiết ảnh hưởng đến an toàn, ê-kíp buộc phải trao đổi với khách về phương án thay thế.

Ngoài chi phí thuê du thuyền, các cặp đôi phải chi trả phí trang trí, đồ ăn hoặc chụp ảnh.

Thuê du thuyền riêng để cầu hôn phổ biến ở nước ngoài từ năm 2016. Trên sông Seine (Paris, Pháp), gói cầu hôn hai giờ trên du thuyền Dolce Vita có giá 2.390 euro/2 tiếng (khoảng 69,5 triệu đồng), gồm hoa, bánh macaron và champagne. Cặp đôi có thể ngỏ lời khi thuyền đi qua tháp Eiffel.

Tại Dubai (UAE), FIA Yachts niêm yết gói ba giờ với giá 3.210 AED/ 3 tiếng (khoảng 22,6 triệu đồng), gồm tiền thuê thuyền và trang trí. Khách trả thêm nếu muốn đặt đồ ăn, đồ uống có cồn hoặc chụp ảnh.

Trao đổi với Reuters vào tháng 2/2026, hai nhà sáng lập Kiss Me in Paris, đơn vị tổ chức buổi cầu hôn bí mật ở Pháp, cho biết lượng đặt dịch vụ cầu hôn của công ty đã gấp đôi so với lượng đặt vào năm 2015. Công ty tổ chức các buổi cầu hôn tại nhiều địa điểm, trong đó có du thuyền trên sông Seine.

Quỳnh Nhi