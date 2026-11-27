Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Sau những ngày thi diễn sôi nổi, với nhiều chương trình được đầu tư công phu, giàu cảm xúc, liên hoan đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người thưởng thức.

Tiết mục công diễn ca ra bộ thể điệu Nam ai 1+2 “Hoài vọng” do Hoàng Thiên và Cẩm Loan, CLB Đờn ca tài tử xã Vĩnh Hậu, biểu diễn.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức chọn 6 tiết mục đặc sắc để công diễn, gồm: Hoà tấu bài “Phú Lục Chấn” (lớp I - IV) của Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử Sông nước Cà Mau; ca ra bộ thể điệu Nam ai 1+2 “Hoài vọng” của CLB Đờn ca tài tử xã Vĩnh Hậu; 20 câu Ngũ Đối Hạ “Quê hương khởi sắc” của CLB Đờn ca tài tử phường Vĩnh Trạch; Phụng hoàng Lai Nghi (10 câu) “Bạc Liêu ngọt lịm tình quê” của CLB Đờn ca tài tử Phù Sa Hoà Điệu; vọng cổ nhịp 16 “Trăm năm Bài Dạ cổ hoài lang” của CLB Đờn ca tài tử Giai điệu quê hương; Xuân tình lớp 1, 2 “Gần thêm Đất Mũi” của CLB Đờn ca tài tử xã Đầm Dơi.

Huỳnh Thị Hương Giang, CLB Đờn ca tài tử Phù Sa Hoà Điệu, công diễn tiết mục Phụng hoàng Lai Nghi (10 câu) “Bạc Liêu ngọt lịm tình quê”.

Khép lại liên hoan, Ban Tổ chức trao 18 giải A, 19 giải B và 22 giải C cho các tiết mục.

Ở giải tập thể, 3 giải A được trao cho CLB Đờn ca tài tử Sông nước Cà Mau, CLB Đờn ca tài tử Phù Sa Hoà Điệu và CLB Đờn ca tài tử phường Vĩnh Trạch.

Đồng chí Trương Đăng Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành (hàng đầu, thứ hai từ trái sang), trao giải A tập thể cho các đơn vị.

6 giải B tập thể thuộc về Trung tâm Công ích Xã Trần Văn Thời, CLB Đờn ca tài tử phường Tân Thành, CLB Đờn ca tài tử xã Vĩnh Hậu, CLB Đờn ca tài tử xã Đầm Dơi, phường Bạc Liêu và xã Năm Căn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân (thứ ba từ phải sang), trao giải B tập thể cho các đơn vị.

10 giải C tập thể được trao cho các đơn vị: xã Tân Hưng, CLB Đờn ca tài tử Giai điệu quê hương (xã Đầm Dơi), Trung tâm Công ích xã Khánh Lâm, CLB Đờn ca tài tử xã Định Thành, CLB Đờn ca tài tử phường Giá Rai, CLB Đờn ca tài tử xã Thanh Tùng, CLB Đờn ca tài tử xã Hưng Mỹ, xã Cái Đôi Vàm, CLB Đờn ca tài tử xã Đông Hải và Đội Tri âm (xã Biển Bạch).

Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải (giữa), trao giải C tập thể cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, 7 giải Khuyến khích tập thể được trao cho các đơn vị: xã Châu Thới, CLB Đờn ca tài tử An Nhiên, Xã Tạ An Khương, xã Vĩnh Phước, xã U Minh, CLB Đờn ca tài tử Sông Trẹm và phường Hoà Thành.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, trao giải Khuyến khích tập thể cho các đơn vị.

Ngoài các giải chính, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ dành cho đạo diễn, biên tập chương trình xuất sắc; sáng tác lời mới vọng cổ hay nhất và thí sinh lớn tuổi nhất.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan (thứ năm từ phải sang), trao giải A tiết mục cho các đơn vị.

Nhà báo Nguyễn Thị Lâm Anh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau (thứ ba từ trái sang), trao giải B tiết mục cho các đơn vị.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, Trưởng Ban Giám khảo, đánh giá, thành công của liên hoan không chỉ thể hiện ở số lượng đơn vị, nghệ nhân và tiết mục tham gia, quan trọng hơn là tình yêu, niềm đam mê và sự tâm huyết của các nghệ nhân dành cho nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Dù còn khó khăn về kinh phí, thời gian tập luyện và điều kiện đi lại, các đơn vị vẫn nỗ lực mang đến liên hoan nhiều tiết mục đặc sắc.

Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, Trưởng Ban Giám khảo, phát biểu đánh giá về liên hoan.

Theo Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, hành trình gìn giữ và tiếp nối di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại được thể hiện rõ qua liên hoan lần này. Đáng chú ý, độ tuổi người tham gia trải rộng từ tài tử nhỏ tuổi nhất 8 tuổi đến nghệ nhân hơn 80 tuổi. Điều đó cho thấy sự trao truyền nghệ thuật giữa các thế hệ vẫn được duy trì. Trên nền tảng văn hoá địa phương, việc truyền dạy cho thế hệ kế thừa có ý nghĩa quyết định đối với sức sống của nghệ thuật Đờn ca tài tử, bởi thực hành di sản chỉ có thể được duy trì hiệu quả khi có sự truyền dạy và tiếp nối./.