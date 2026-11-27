Bế mạc và trao giải Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II
Tối 27/11, tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, phường Bạc Liêu, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức bế mạc và trao giải Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II - năm 2026.
Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.
Sau những ngày thi diễn sôi nổi, với nhiều chương trình được đầu tư công phu, giàu cảm xúc, liên hoan đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người thưởng thức.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức chọn 6 tiết mục đặc sắc để công diễn, gồm: Hoà tấu bài “Phú Lục Chấn” (lớp I - IV) của Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử Sông nước Cà Mau; ca ra bộ thể điệu Nam ai 1+2 “Hoài vọng” của CLB Đờn ca tài tử xã Vĩnh Hậu; 20 câu Ngũ Đối Hạ “Quê hương khởi sắc” của CLB Đờn ca tài tử phường Vĩnh Trạch; Phụng hoàng Lai Nghi (10 câu) “Bạc Liêu ngọt lịm tình quê” của CLB Đờn ca tài tử Phù Sa Hoà Điệu; vọng cổ nhịp 16 “Trăm năm Bài Dạ cổ hoài lang” của CLB Đờn ca tài tử Giai điệu quê hương; Xuân tình lớp 1, 2 “Gần thêm Đất Mũi” của CLB Đờn ca tài tử xã Đầm Dơi.
Khép lại liên hoan, Ban Tổ chức trao 18 giải A, 19 giải B và 22 giải C cho các tiết mục.
Ở giải tập thể, 3 giải A được trao cho CLB Đờn ca tài tử Sông nước Cà Mau, CLB Đờn ca tài tử Phù Sa Hoà Điệu và CLB Đờn ca tài tử phường Vĩnh Trạch.
6 giải B tập thể thuộc về Trung tâm Công ích Xã Trần Văn Thời, CLB Đờn ca tài tử phường Tân Thành, CLB Đờn ca tài tử xã Vĩnh Hậu, CLB Đờn ca tài tử xã Đầm Dơi, phường Bạc Liêu và xã Năm Căn.
10 giải C tập thể được trao cho các đơn vị: xã Tân Hưng, CLB Đờn ca tài tử Giai điệu quê hương (xã Đầm Dơi), Trung tâm Công ích xã Khánh Lâm, CLB Đờn ca tài tử xã Định Thành, CLB Đờn ca tài tử phường Giá Rai, CLB Đờn ca tài tử xã Thanh Tùng, CLB Đờn ca tài tử xã Hưng Mỹ, xã Cái Đôi Vàm, CLB Đờn ca tài tử xã Đông Hải và Đội Tri âm (xã Biển Bạch).
Bên cạnh đó, 7 giải Khuyến khích tập thể được trao cho các đơn vị: xã Châu Thới, CLB Đờn ca tài tử An Nhiên, Xã Tạ An Khương, xã Vĩnh Phước, xã U Minh, CLB Đờn ca tài tử Sông Trẹm và phường Hoà Thành.
Ngoài các giải chính, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ dành cho đạo diễn, biên tập chương trình xuất sắc; sáng tác lời mới vọng cổ hay nhất và thí sinh lớn tuổi nhất.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, Trưởng Ban Giám khảo, đánh giá, thành công của liên hoan không chỉ thể hiện ở số lượng đơn vị, nghệ nhân và tiết mục tham gia, quan trọng hơn là tình yêu, niềm đam mê và sự tâm huyết của các nghệ nhân dành cho nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Dù còn khó khăn về kinh phí, thời gian tập luyện và điều kiện đi lại, các đơn vị vẫn nỗ lực mang đến liên hoan nhiều tiết mục đặc sắc.
Theo Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, hành trình gìn giữ và tiếp nối di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại được thể hiện rõ qua liên hoan lần này. Đáng chú ý, độ tuổi người tham gia trải rộng từ tài tử nhỏ tuổi nhất 8 tuổi đến nghệ nhân hơn 80 tuổi. Điều đó cho thấy sự trao truyền nghệ thuật giữa các thế hệ vẫn được duy trì. Trên nền tảng văn hoá địa phương, việc truyền dạy cho thế hệ kế thừa có ý nghĩa quyết định đối với sức sống của nghệ thuật Đờn ca tài tử, bởi thực hành di sản chỉ có thể được duy trì hiệu quả khi có sự truyền dạy và tiếp nối./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/be-mac-va-trao-giai-lien-hoan-don-ca-tai-tu-nam-bo-tinh-ca-mau-lan-thu-ii-a134774.html