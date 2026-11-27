Tham dự có các đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Quang Long, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Về phía Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; đông đảo tăng ni, phật tử, người dân và du khách thập phương.

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: C.H

Dòng sông Thạch Hãn là nơi đã đi vào huyền thoại, gắn liền với chiến công và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong suốt 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị vào mùa hè năm 1972. Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ vượt sông chi viện chốt giữ Thành Cổ đã anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Thành Cổ và dòng sông linh thiêng này.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ - Ảnh: C.H

Để chuẩn bị cho buổi lễ, trước đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi thức cung nghinh Đức Phật từ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang đến Quảng trường Giải phóng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ - Ảnh: C.H

Sau nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, các đại biểu và khoảng 1.000 tăng ni, phật tử đã thành kính tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn - Ảnh: C.H

Trong không gian linh thiêng, các đại biểu, tăng ni, phật tử, người dân và du khách đã kính cẩn nghiêng mình, thực hiện nghi thức thả hoa đăng tại Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn.

Hàng nghìn hoa đăng được thả xuống dòng sông lịch sử, mang theo lòng tri ân những người con trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì non sông, đất nước và nguyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp nối trang sử vàng của thế hệ cha anh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi lễ thả hoa đăng - Ảnh: C.H

Sự kiện là hoạt động đặc trưng riêng của tỉnh Quảng Trị, không chỉ thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào và ý thức gìn giữ, bảo vệ hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Nghi thức cung nghinh Đức Phật từ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang đến bờ Nam sông Thạch Hãn - Ảnh: C.H