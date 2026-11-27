Video khung cảnh thác mây ở Tà Xùa Khoảnh khắc biển mây cuộn thành từng lớp, liên tục tràn qua dãy núi Tà Xùa thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Khoảng 15h30 ngày 24/11, Lù A Cu (người dẫn đường leo núi, sống tại Mù Cang Chải, Lào Cai) đứng ở khu vực Đỉnh Gió thuộc xã Tà Xùa (Sơn La), khi ánh nắng cuối ngày dịu bớt. Trước mắt anh, từng dải mây trắng đặc quánh, tràn từ đỉnh núi xuống thung lũng sâu, đọng lại bên dưới, nhìn như một dòng thác giữa trời. Khung cảnh thay đổi liên tục chỉ trong vài giây, mang lại cảm giác vừa hùng vĩ vừa kỳ ảo.

Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, Tà Xùa vào mùa "săn" mây, A Cu thường đến đây để chụp ảnh và quay video. Thác mây ở Đỉnh Gió được ghi lại bằng chế độ time-lapse của flycam khoảng 10 phút.

"Khung cảnh Tà Xùa mùa này như bồng lai tiên cảnh. Không phải mệt mỏi leo núi, chỉ cần ngồi quán cà phê hay đứng trên sườn đồi là có thể ngắm mây cuộn chảy rất đẹp", A Cu nói với Tri Thức - Znews.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, anh bất ngờ khi đoạn video nhanh chóng nhận về gần 110.000 lượt xem. Nhiều người cho biết sẽ lên kế hoạch đến Tà Xùa để tận mắt chứng kiến thác mây.

Thác mây ở Đỉnh Gió (Tà Xùa) ngày 24/11. Ảnh: Lù A Cu.

A Cu cho biết thêm mây ở Tà Xùa dễ thấy, nhưng cảnh mây đổ như thác lại phụ thuộc vào thời tiết từng ngày. Đỉnh Gió và Khe Cải là 2 điểm có địa hình cao và tầm nhìn mây đẹp nhất.

Nếu buổi sáng quang đãng và thung lũng bên dưới lấp ló mây, thác mây sẽ xuất hiện vào buổi chiều. Ngoài ra, khi đêm trước có mưa nhẹ hoặc không khí lạnh tràn về, du khách có thể ngắm thác mây vào hôm sau.

Tà Xùa nằm ở độ cao hơn 2.800 m so với mực nước biển, giáp xã Trạm Tấu (Lào Cai), cách Hà Nội khoảng 240 km. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, nơi đây được biết đến là một trong những điểm "săn mây" nổi tiếng ở khu vực miền Bắc.

Hồi tháng 7, xã nhỏ này lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á" của World Travel Awards (Giải thưởng Du lịch Thế giới).

Du khách chụp ảnh cùng "biển" mây ở Tà Xùa vào tháng 11. Ảnh: Diệp Hữu Đạt.

Trong 6 tháng đầu năm, Tà Xùa đón khoảng 56.000 lượt khách với tổng doanh thu du lịch khoảng 54 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 150-170 cơ sở lưu trú, đáp ứng lưu lượng khoảng 1.500 khách/ngày.

Theo ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, từ sau giải thưởng du lịch, lượng khách có chiều hướng tăng, đông đúc vào các ngày trong tuần, đỉnh điểm vẫn tập trung vào cuối tuần.

Do cơ sở lưu trú còn ít, địa phương khuyến khích du khách nên đặt phòng sớm để không phải lưu trú ở khu vực Bắc Yên. Hiện giá phòng ở Tà Xùa dao động từ 600.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/đêm.

Xã cũng đang tập trung quy hoạch hạ tầng, thu hút đầu tư, xây dựng sản phẩm đặc trưng để hướng đến mục tiêu trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.