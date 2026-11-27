Làng Tân Hóa thuộc trung tâm Khu du lịch cấp tỉnh Kim Phú - Ảnh:X.P

Được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ, dòng sông Nan thơ mộng và những cánh rừng xanh bạt ngàn, làng Tân Hóa không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc mà còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa bản địa độc đáo. Sự mộc mạc, thân thiện, hiếu khách của người dân cùng những sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn địa phương đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến này. Từ một vùng quê nghèo, thường xuyên đối mặt với thiên tai, Tân Hóa đã từng bước biến những thách thức của tự nhiên thành lợi thế phát triển du lịch.

Vẻ đep thanh bình, mộc mạc của làng Tân Hoá - Ảnh: X.P

Sau khi được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” năm 2023, việc tiếp tục được công nhận là một trong những “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư địa phương trong phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm.

Tân Hoá được biết đến với nhiều món ẩm thực độc đáo, mang hương vị của tình đất và người nơi đây - Ảnh: X.P

Giải thưởng không chỉ góp phần nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của làng du lịch Tân Hóa nói riêng, Khu du lịch Kim Phú nói chung trên bản đồ du lịch Việt Nam mà còn tạo thêm động lực để Quảng Trị khai thác hiệu quả tiềm năng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, đưa những giá trị tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế. Đây cũng là dấu ấn đặc biệt ý nghĩa của ngành Du lịch trong thời gian diễn ra Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan-Linh thiêng vùng đất lửa” và hành trình hướng tới Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027.

Làng Tân Hoá hiện thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế mỗi năm - Ảnh: X.P

Được biết, bên cạnh làng du lịch Tân Hóa, các địa phương được trao giải thưởng "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 lần này, gồm: Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên); điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long); làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Nà Tông-Nước non đại ngàn, điểm đến du lịch nông thôn xanh (xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang).