"Lời thề non sông" do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026).

Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả

"Lời thề non sông" kết hợp các tiết mục nghệ thuật với những màn trình diễn thực cảnh, tái hiện tinh thần chiến đấu và ý chí bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta. Thông qua cách thể hiện kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và ngôn ngữ sân khấu hiện đại, chương trình hướng tới đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là việc sử dụng một số trang bị, khí tài quân sự trong các màn trình diễn thực cảnh ngay tại sân vận động. Khán giả sẽ được chứng kiến sự xuất hiện trực tiếp của các lực lượng quân đội cùng những phương tiện, khí tài quân sự trong không gian biểu diễn quy mô lớn.

Sự kết hợp giữa lực lượng vũ trang, khí tài quân sự và các tiết mục nghệ thuật tạo nên hình thức thể hiện khác biệt, góp phần tái hiện không khí đấu tranh bảo vệ đất nước. Đây cũng là điểm nhấn của chương trình, giúp người xem cảm nhận rõ hơn vai trò của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức cho biết, lấy cảm hứng từ tinh thần Ngày Toàn quốc kháng chiến, "Lời thề non sông" khắc họa truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Chương trình nhắc lại lời thề "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" của quân và dân Thủ đô trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, đồng thời làm nổi bật tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình đề cập đến sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong đó, vai trò của lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng được thể hiện xuyên suốt.