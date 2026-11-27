Du khách nước ngoài trải nghiệm trò chơi dân gian Việt Nam

Hướng đến kỷ niệm một năm hình thành và phát triển, Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm lần thứ 11 trở lại với chủ đề “Cây Tre Trăm Đốt - Trăm đốt tre, một mạch nguồn văn hóa”. Diễn ra từ ngày 27-29.11 tại Đường Sách TP.HCM, chương trình do Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM tổ chức, với sự đề xuất và phối hợp thực hiện của Magiskator cùng Chất Việt Explorians.

Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích “Cây Tre Trăm Đốt”, ngày hội chọn hình tượng cây tre làm chủ đề xuyên suốt, gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, sự gắn kết và sức mạnh cộng đồng. Hình ảnh những đốt tre riêng lẻ hợp thành một thân cây không chỉ gợi nhắc câu chuyện dân gian quen thuộc mà còn tượng trưng cho sự chung tay gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Sau một năm hình thành và phát triển với 10 kỳ tổ chức, Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm từng bước góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Đường Sách TP.HCM, tạo thêm không gian để công chúng tiếp cận sách và trải nghiệm những giá trị văn hóa vào buổi tối.

Hoạt động tại Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm lần thứ 11

Chia sẻ về ý tưởng chủ đề, chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng, đại diện Ban tổ chức cho biết, hình tượng “Cây Tre Trăm Đốt” được lựa chọn nhằm truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết và phát triển bền vững.

Hình ảnh trăm đốt tre kết nối thành một thân cây cũng là sự ẩn dụ cho hơn 100 đối tác, nghệ nhân, nhà thiết kế và các đơn vị nghệ thuật cùng chung tay xây dựng chương trình. Mỗi cá nhân, đơn vị đảm nhận một vai trò riêng, nhưng khi kết nối sẽ tạo nên sức mạnh tập thể, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam.

Một trong những điểm đáng chú ý của Ngày hội lần thứ 11 là việc xây dựng năm không gian trải nghiệm văn hóa, tạo thành hành trình khám phá dành cho khách tham quan.

Trong đó, Trạm Chất Việt là không gian đón khách, check-in và phát hộ chiếu văn hóa, mở đầu hành trình trải nghiệm. Mộng Trúc Viên mang đến các hoạt động vui chơi, khám phá văn hóa theo mô hình “Play to Learn Culture”, kết hợp trò chơi bàn, cờ sáng tạo, trò chơi dân gian và thử thách kiến thức.

Tại Chợ Nét Việt, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu các thương hiệu, nghệ nhân, dự án sáng tạo, đồng thời khám phá sách, sản phẩm thủ công, mỹ thuật và những sản phẩm ứng dụng chất liệu văn hóa Việt.

Hội Quán Khắc Nhập là không gian dành cho các buổi trò chuyện chuyên đề, kể chuyện cộng đồng và biểu diễn nghệ thuật. Trong khi đó, Chất Việt Workshop tạo điều kiện để người tham gia trực tiếp thực hành các hoạt động thủ công, sáng tạo sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Du khách trải nghiệm không gian ẩm thực truyền thống

Trong ba ngày diễn ra, ngày hội tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm gắn với các loại hình văn hóa truyền thống.

Tối 27.11, bên cạnh lễ khai mạc, khán giả còn được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật do Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện.

Ngày 28.11, các hoạt động tập trung vào trải nghiệm nghề thủ công và nghệ thuật Đờn ca tài tử. Người tham gia có thể thử sức với workshop may móc khóa từ vải nhuộm chàm truyền thống “Mèo bông nhỏ”.

Tiếp nối là workshop làm tranh gạo truyền thống “Vòng Đời Cây Lúa Việt”, dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Kiều Đăng, nhà sáng lập Làng Hồ Art Gifts. Buổi tối cùng ngày, chương trình biểu diễn Đờn ca tài tử do Chi hội Đờn Ca Tài Tử - Hội Di sản Văn hóa TP.HCM thực hiện sẽ giới thiệu đến công chúng một loại hình nghệ thuật đặc trưng của Nam Bộ.

Đến ngày 29.11, hành trình khám phá tiếp tục với hoạt động “Play to Learn Culture” chủ đề “Di sản Việt Nam”, showcase “Hành trình tìm về làng nghề” do NowOn Studio thực hiện.

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình biểu diễn “Hát Bội với âm nhạc dân tộc” do Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM thực hiện, diễn ra từ 19 giờ 30 đến 21 giờ.

Bên cạnh các hoạt động trên sân khấu, khách tham quan còn có thể tìm hiểu những sản phẩm truyền thống, sản phẩm sáng tạo ứng dụng chất liệu văn hóa Việt Nam; tham gia trò chơi tương tác với Konnit, Cờ Thủy Tinh Châu và các thử thách kiến thức tại không gian Play to Learn Culture.

Bạn Phạm Thị Hữu Thư (phường Tam Bình) chia sẻ: “Mình thấy những workshop ở trong chương trình có thể giúp mọi người chủ động tiếp cận với văn hóa Việt Nam và hiểu rõ hơn qua các trò chơi dân gian được tổ chức tại sự kiện, vì nó sẽ sinh động hơn và thực tế nên mình có thể tự mình trải nghiệm”.

Cùng quan điểm, bạn Võ Minh Hòa (phường Đông Hòa) cho rằng, thay vì chỉ tiếp thu qua sách vở, việc trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động giúp người trẻ tiếp cận và hiểu văn hóa sâu sắc hơn, hình thành tình yêu và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa trong đời sống ngày nay.

Với sự kết hợp giữa sách, nghệ thuật, nghề thủ công và các hoạt động tương tác, Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm lần thứ 11 hướng đến tạo nên không gian văn hóa cộng đồng cởi mở, nơi các thế hệ có thể gặp gỡ, khám phá và chia sẻ những giá trị truyền thống.

Từ hình tượng cây tre trong câu chuyện dân gian đến những trải nghiệm văn hóa được tổ chức trong đời sống hiện đại, chương trình gửi gắm thông điệp về sự kết nối và tiếp nối di sản. Mỗi hoạt động, mỗi người tham gia đều có thể trở thành một mắt xích góp phần gìn giữ mạch nguồn văn hóa Việt Nam trong đời sống hôm nay.