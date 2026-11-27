Đại biểu tham dự chương trình

Tối 27.11, tại Đường Sách TP.HCM, Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM phối hợp với Hội Di sản TP.HCM và Explorians Chất Việt tổ chức Lễ kỷ niệm một năm hoạt động Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm. Chương trình là dịp nhìn lại những kết quả đạt được, đồng thời tri ân các đơn vị, nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo đã đồng hành trong quá trình xây dựng, phát triển ngày hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Đức, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM cho biết sách và tri thức luôn là nền tảng, giá trị cốt lõi của Đường Sách. Việc kết nối sách với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Ông Bùi Xuân Đức, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Bùi Xuân Đức, Đường Sách TP.HCM mong muốn tiếp tục phát huy vai trò là không gian văn hóa tri thức, nơi sách được kết nối với cộng đồng nghệ thuật và các trải nghiệm thực tế. Qua đó, Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm từng bước trở thành điểm gặp gỡ của những người yêu sách, yêu văn hóa.

Được giới thiệu đến bạn đọc từ ngày 23.11.2025, Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm đã trải qua 10 kỳ tổ chức. Chương trình góp phần mở rộng hoạt động của Đường Sách TP.HCM vào buổi tối, tạo thêm không gian để công chúng tiếp cận sách, giao lưu, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống.

Qua một năm, ngày hội thu hút hơn 30.000 lượt khách, đạt hơn 800.000 lượt tiếp cận, xem nội dung trên Facebook và kết nối hơn 100 đối tác. Hoạt động này cũng góp phần tăng số lượng chương trình tại Đường Sách từ khoảng 360-400 sự kiện mỗi năm lên 450-500 sự kiện.

Các kỳ tổ chức được triển khai với nhiều nội dung như giới thiệu sách, giao lưu chuyên đề, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, sản phẩm làng nghề, văn hóa bản địa và ẩm thực. Việc kết hợp các hoạt động này tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận văn hóa theo hình thức trực quan, sinh động, bên cạnh hoạt động đọc và tìm hiểu tri thức.

Đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm một năm hình thành và phát triển Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm

Từ những kết quả bước đầu, Đường Sách TP.HCM đặt mục tiêu tăng tần suất tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm lên hai lần mỗi tháng, từng bước hình thành lịch hoạt động văn hóa thường xuyên vào các tối cuối tuần.

Đơn vị cũng định hướng mở rộng kết nối với các tổ chức xuất bản, văn hóa, nghệ thuật, nghệ nhân, làng nghề và cộng đồng sáng tạo; khuyến khích các đơn vị đề xuất ý tưởng, phối hợp tổ chức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng nội dung và đa dạng hình thức trải nghiệm.

Việc duy trì và phát triển Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm không chỉ góp phần làm phong phú hoạt động tại Đường Sách TP.HCM, mà còn mở ra hướng kết nối giữa văn hóa đọc với các loại hình nghệ thuật, di sản và đời sống cộng đồng trong không gian đô thị.