Mở hướng phát triển cây cà phê

Tại bản Làng Vây 2, anh Lý A Chỏ trồng 700 gốc cà phê từ tháng 5/2026. Đây là hướng đi mới trong phát triển kinh tế của gia đình anh. Anh Chỏ chia sẻ: Cà phê là cây trồng mới nên tôi sẽ tìm hiểu, học hỏi thêm kỹ thuật để chăm sóc cây đạt hiệu quả. Dù cây chưa cho thu hoạch, nhưng tôi kỳ vọng cây sẽ sinh trưởng tốt và mang lại nguồn thu ổn định trong những năm tới.

Không riêng gia đình anh Chỏ, tại bản Ngài Chồ 1, anh Phàn A Khơ cũng đang chuẩn bị đất để trồng gần 1ha cà phê. Từ thực tế chứng kiến những vườn cà phê ở các địa phương lân cận xanh tốt, trĩu quả, anh Khơ thêm tin tưởng vào hướng chuyển đổi cây trồng này. Anh Khơ tâm sự: Tôi cũng muốn thử sức với loại cây này để cải thiện kinh tế gia đình. Được chính quyền hỗ trợ, tôi mạnh dạn chuyển một phần diện tích đất sang trồng cà phê. Mong cây hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, lớn nhanh, cho thu hoạch ổn định để cuộc sống gia đình ngày càng khá hơn.

Từ nhu cầu thực tế của người dân, xã Phong Thổ đang từng bước triển khai các chương trình hỗ trợ, khuyến khích phát triển cây cà phê. Theo ông Vương Mạnh Công - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phong Thổ, xã định hướng lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình, dự án để hỗ trợ người dân mở rộng diện tích trồng mới cây cà phê, đồng thời đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đã triển khai 3 dự án liên kết theo chuỗi giá trị trồng thâm canh cây cà phê. Các dự án đã hỗ trợ giống và vật tư phân bón, tổ chức trồng từ tháng 8 đến tháng 9/2026, cơ bản bảo đảm tiến độ kế hoạch. Tổng diện tích thực hiện đạt 50ha, với 99 hộ tham gia. Giống được lựa chọn là cà phê chè.

Thực tế sản xuất cho thấy, người dân ở một số bản: Làng Vây 1, Làng Vây 2, Nhiều Sáng, Ngài Trồ, Pờ Ngài, đã chủ động đầu tư trồng cà phê. Đây đều là những khu vực có địa hình núi cao, độ cao từ 600-1.200m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ, đất tơi xốp, giàu chất hữu cơ và thoát nước tốt. Qua kiểm tra, đánh giá, cây cà phê bước đầu sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu và thổ nhưỡng địa phương. Đây là cơ sở để xã tiếp tục vận động bà con phát triển loại cây trồng này, từng bước chuyển đổi những diện tích sản xuất kém hiệu quả.

Để diện tích cây cà phê mới trồng phát triển tốt, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phân công viên chức phụ trách từng dự án, từng vùng trồng; phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Các hộ tham gia dự án không chỉ được hỗ trợ giống, vật tư phân bón mà còn được hướng dẫn trồng, chăm sóc và tham quan những nơi đã phát triển cây cà phê để học hỏi kinh nghiệm thực tế. Về lâu dài, xã Phong Thổ định hướng đưa cà phê trở thành cây trồng chủ lực, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Xã phấn đấu mở rộng diện tích trồng cà phê lên khoảng 300-500ha, thông qua vận động bà con chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả, đất trống và đất nương phù hợp. Cùng với đó, xã khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức có đủ năng lực tham gia liên kết, từ cung ứng giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật đến thu mua sản phẩm.

Từ những diện tích cà phê đầu tiên đến các dự án liên kết đang được triển khai, xã Phong Thổ đang mở hướng phát triển cây cà phê, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.