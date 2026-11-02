Do đâu tăng trưởng của các tỉnh miền Tây thấp, khó đạt 2 con số?

Tăng trưởng thấp hơn kịch bản

Chiều 2/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp về thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm nay. Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, tăng trưởng GRDP 9 tháng của 5 tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chỉ có An Giang đạt trên 9%; các địa phương còn lại đều dưới 8% (Cần Thơ đứng thứ 29/34 tỉnh thành cả nước, Đồng Tháp thứ 31, Vĩnh Long thứ 33).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi làm việc với 3 địa phương ĐBSCL về tăng trưởng năm nay.

UBND TP Cần Thơ cho biết, tăng trưởng GRDP 9 tháng gần 7,9% so cùng kỳ năm trước, song chưa đạt kịch bản. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2 con số, quý 4 phải tăng hơn 16%. Trong khi đó, huy động vốn đầu tư toàn xã hội còn thấp, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, giải ngân đầu tư công chậm...

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, qua rà soát, cả năm dự kiến đạt tăng trưởng 8,5%, dự kiến quý 4 tăng hơn 10%; giải ngân đầu tư công phấn đấu đạt 100%, thu ngân sách dự kiến tăng 10% so với năm trước.

Với Vĩnh Long, tăng trưởng GRDP 9 tháng hơn 7,3%, để đạt tăng hai con số cả năm, quý 4 phải tăng hơn 13,9%. Do đó, áp lực những tháng cuối năm rất lớn.

Với Đồng Tháp, tăng trưởng 9 tháng đạt hơn 7,4%, yêu cầu quý 4 phải tăng hơn 10%, cả năm dự kiến trên 8%. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho rằng, để tăng trưởng hai con số, địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông, logistics; vật liệu xây dựng, nguồn lực đầu tư, quỹ đất phát triển; các động lực tăng trưởng mới.

Về giải ngân đầu tư công, Cần Thơ còn khoảng 10.000 tỷ đồng cần giải ngân, còn Vĩnh Long còn khoảng 8.000 tỷ đồng và Đồng Tháp khoảng 5.000 tỷ đồng. Nếu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công, tỷ lệ tăng trưởng sẽ cải thiện đáng kể, đồng thời tạo được hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển lâu dài.

Lãnh đạo Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long chia sẻ áp lực tăng trưởng năm nay khó đạt mục tiêu.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, các tỉnh ĐBSCL có tỷ trọng nông nghiệp cao trong cơ cấu kinh tế (Cần Thơ 21%, Vĩnh Long 27%, Đồng Tháp 34%), nên tăng trưởng chung rất khó khăn.

Do vậy, theo ông Hiệp, các địa phương cần biến lợi thế nông nghiệp thành công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị gia tăng. Cần đầu tư có trọng tâm để nâng cao hiệu quả và thu hút nhà đầu tư. Trong quy hoạch phát triển hạ tầng, các địa phương cần phân định rõ mức độ ưu tiên, lồng ghép các dự án tư nhân để giảm áp lực ngân sách. Phải chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng và quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư lớn, trong đó cần thiết phải có sân golf.

Bài toán nan giải

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, vùng ĐBSCL có quy mô kinh tế còn hạn chế, cơ cấu kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, chi phí đầu tư hạ tầng công nghiệp cao. Đặc thù nền đất yếu khiến chi phí xây dựng cao, khó thu hút đầu tư. Hạ tầng giao thông kết nối, logistics vẫn là điểm nghẽn.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, khó khăn không có nghĩa không phấn đấu.

Theo Phó Thủ tướng, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm theo mục tiêu là thách thức rất lớn, bài toán nan giải. Tuy nhiên, khó khăn không có nghĩa không phấn đấu. Các địa phương cần xây dựng kịch bản chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cơ sở, kịp thời tháo gỡ từng điểm nghẽn.

Phó Thủ tướng yêu cầu, các địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2027, phân bổ vốn sớm. Xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ, cải cách hành chính, tiếp tục kiện toàn bộ máy, sắp xếp cán bộ...

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương nghiên cứu, xây dựng mô hình tăng trưởng mới theo thế mạnh, tăng cường liên kết vùng và phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc, hành lang kinh tế đã và đang được đầu tư.

Với các kiến nghị của địa phương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao các bộ, ngành rà soát, trả lời cụ thể, không để địa phương kiến nghị nhiều lần.

Liên quan đến đầu tư sân golf gặp khó do có đất lúa, Phó Thủ tướng giao các bộ ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trong tháng 11/2026. Trong đó có việc sửa đổi Nghị định 52 liên quan quy định đang gây khó khăn cho phát triển sân golf tại ĐBSCL.

Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương thành lập Trung tâm dự trữ chiến lược và quản lý chuỗi cung ứng cát biển tỉnh Vĩnh Long, phù hợp quy hoạch với trữ lượng 25 tỷ m3. Tỉnh Vĩnh Long đã lập đề án thí điểm khai thác cát ngoài khơi. Địa phương kiến nghị các bộ, ngành trung ương hỗ trợ tỉnh về mặt chuyên môn để lập đề án và tổ chức triển khai.