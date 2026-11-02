FPT Retail giảm sàn phiên 2/11 trong áp lực bán tháo của thị trường chung

Trong phiên giao dịch ngày 2/11/2026, mã FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đã giảm kịch sàn 6,99% (mất 10.400 đồng) trong xu thế chung của thị trường, dù ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Cụ thể, giá tham chiếu đầu phiên của mã FRT là 148.700 đồng, giá trần 159.100 đồng và giá sàn 138.300 đồng. Kết thúc phiên, FRT chạm mức giá sàn 138.300 đồng, tương ứng mức giảm mạnh 10.400 đồng (giảm 6.99%).

Tổng khối lượng giao dịch đạt 1.055.800 cổ phiếu. Giá trị thanh khoản ghi nhận lực bán lớn từ nhà đầu tư nước ngoài với khối lượng mua 145.000 cổ phiếu và khối lượng bán ra lên tới 397.850 cổ phiếu.

Động thái điều chỉnh mạnh này diễn ra trong bối cảnh thị trường chung lao dốc mạnh. VN-Index hôm nay giảm gần 31 điểm xuống còn 1.710,72 điểm do áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm vốn hoá lớn.

Không chỉ riêng FRT, nhiều cổ phiếu bán lẻ khác cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh như DGW giảm 6,84%, MWG giảm 2,16%. Công ty mẹ của FRT là FPT cũng chịu áp lực lớn khi giảm hơn 4,7% xuống còn 50.200 đồng/cổ phiếu, đây là mức giá thấp nhất trong 3 năm của mã này.

Cổ phiếu của FPT Retail giảm sàn trong phiên 2/11 (Ảnh: FRT).

Về xu hướng của thị giá, sau khi đạt mốc đỉnh lịch sử gần 172.400 đồng/cổ phiếu vào đầu năm 2026, FRT đã bước vào xu hướng điều chỉnh theo thị trường chung. Mức giá 138.300 đồng/cổ phiếu trong phiên ngày hôm nay đang nằm quanh vùng đáy 1 năm của mã.

Về nền tảng kinh doạn, doanh nghiệp cũng vừa công bố bức tranh tài chính quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm với nhiều điểm sáng tăng trưởng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.530 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt gần 686 tỷ đồng (tăng 111%) và 559 tỷ đồng (tăng 110%).

Lũy kế 9 tháng, FRT ghi nhận doanh thu thuần đạt 48.273 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.724 tỷ đồng, tăng 114% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.384 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ năm ngoái.

So sánh với mục tiêu được đưa ra trong ĐHĐCĐ 2026, FPT Retail đã hoàn thành 81% mục tiêu doanh thu và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cho năm 2026. Đây là kết quả tiếp nối sự phát triển khả quan từ các quý trước nhờ động lực lớn từ chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu và mảng bán lẻ kỹ thuật số (FPT Shop).

Ngoài ra, trong danh mục khuyến nghị của SSI Research hay Chứng khoán Phú Hưng gần đây, các công ty vẫn xếp FRT vào nhóm khuyến nghị MUA. Khuyến nghị dựa trên dự báo kết quả kinh doanh tích cực với nền tảng doanh nghiệp tốt, bất chấp các thách thức ngắn hạn từ thị trường chung.