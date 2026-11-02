Hơn 19 tỷ USD vốn FDI vào Tp.HCM trong 10 tháng

Phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư Tp.HCM năm 2026, diễn ra chiều 2/11, Phó chủ tịch Thường trực UBND Tp.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, trong 10 tháng qua, thành phố thu hút hơn 19 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch cả năm.

Lũy kế đến nay, Tp.HCM có hơn 22.036 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 157,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Ảnh minh hoạ.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sau khi mở rộng không gian phát triển, Tp.HCM hội tụ các trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, nền tảng công nghiệp hiện đại và hệ thống cảng biển nước sâu trên cùng một địa bàn. Đây là lợi thế để thành phố phát triển các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, thương mại, logistics và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới sản xuất trong khu vực.

Tp.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ tầm cỡ châu Á vào năm 2045. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố mong muốn tìm kiếm các đối tác đầu tư dài hạn trong những lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, việc thu hút đầu tư không chỉ hướng đến nguồn vốn mà còn chú trọng chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, Tp.HCM khuyến khích tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, trường đại học và viện nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tạo thêm giá trị cho hoạt động đầu tư.

Phân tích về cơ cấu dòng vốn đầu tư vào thành phố, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp.HCM cho biết, trong năm 2026, dòng vốn FDI ghi nhận ba xu hướng chuyển dịch đáng chú ý.

Thứ nhất, dòng vốn đang chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung mạnh vào công nghệ cao và hạ tầng số. Minh chứng là trong 9 tháng, Khu Công nghệ cao Tp.HCM thu hút 1,23 tỷ USD vốn cấp mới, với quy mô bình quân hơn 300 triệu USD/dự án.

Thứ hai, dòng vốn dài hạn đang hướng vào lĩnh vực hạ tầng và logistics. Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD, cùng sự tham gia của một trong những nhà khai thác cảng container hàng đầu thế giới, là minh chứng cho xu hướng này.

Thứ ba, niềm tin của nhà đầu tư đang được thể hiện qua dòng vốn tăng thêm và hoạt động góp vốn, mua cổ phần. Trong 10 tháng, các dự án đang hoạt động trên địa bàn Tp.HCM đăng ký tăng vốn gần 5,7 tỷ USD; đồng thời có hơn 1.611 lượt nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước.

Về chính sách thu hút đầu tư, ông Phạm Quang Nhật cho biết, doanh nghiệp đầu tư tại Tp.HCM hiện được hưởng ba tầng ưu đãi. Trong đó, có hệ thống ưu đãi chung của quốc gia dành cho các lĩnh vực ưu tiên; cơ chế đặc thù riêng của thành phố khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực; và không gian thể chế đặc biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Theo đó, các thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm. Đội ngũ chuyên gia và nhà quản lý làm việc tại đây được miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2030.