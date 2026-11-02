Lan tỏa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở vùng cao Hạnh Phúc được thể hiện qua những việc làm thiết thực, gắn liền với cuộc sống hàng ngày và trách nhiệm với cộng đồng của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ xã đến cơ sở.

Khắc ghi lời dạy của Bác trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều cán bộ, đảng viên xã Hạnh Phúc đã đặt lợi ích của Nhân dân, của tập thể lên hàng đầu, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Nhờ đó, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần triển khai thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng ngay từ cơ sở.

Là một trong những hộ xây dựng homestay đầu tiên tại xã Hạnh Phúc, trung bình mỗi tháng gia đình ông Lò Văn Huấn - Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Bản Lừu thu hút gần 100 lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh, mang lại thu nhập khoảng trên 30 triệu đồng, chưa kể thu nhập từ các dịch vụ ăn uống. So với làm nông nghiệp, kinh doanh homestay đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Từ kết quả mô hình đem lại, ông Huấn thường xuyên lồng ghép vào những buổi họp thôn để tuyên truyền, vận động người dân làm theo. Đến nay, tại thôn Bản Lừu có thêm hàng chục homestay, điểm lưu trú du lịch cộng đồng được hình thành.

Thấy mô hình kinh doanh của gia đình ông Huấn thành công và nhu cầu của du khách khi đến địa phương gia tăng, nhiều hộ dân trong xã cũng đầu tư xây dựng homestay.

Với gia đình chị Nguyễn Thị Huệ, chỉ sau thời gian ngắn tham gia kinh doanh du lịch cộng đồng đã đem lại hiệu quả rõ rệt, tiếp thêm cho gia đình chị động lực để mở rộng quy mô.

Chị Huệ cho biết: "Ông Lò Văn Huấn là người truyền động lực rất lớn cho người dân trong thôn. Ông cũng tận tình chỉ bảo, hướng dẫn chúng tôi những cách làm hay để áp dụng trong quá trình phục vụ khách du lịch. Tới đây, gia đình tôi sẽ đầu tư xây dựng thêm 4 phòng lưu trú, nâng cấp thêm khu nhà ở cộng đồng".

Không chỉ có thu nhập từ làm du lịch cộng đồng, khi du khách đến địa phương ngày càng đông, người dân Bản Lừu còn bán được nhiều nông sản như gạo Séng cù, khoai sọ nương, măng sặt, rau, quả su su, gà đen… góp phần tăng thu nhập cho gia đình, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, cán bộ, đảng viên xã Hạnh Phúc đã nêu gương trong thực hiện các phong trào thi đua, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, dám nghĩ, dám làm, để từ đó lan tỏa những điều tốt.

Ở thôn Cu Vai, xã Hạnh Phúc, tinh thần nêu gương của đảng viên Thào A Sùng đã lan tỏa đến cộng đồng nơi đây. Khi cấp trên có chủ trương vận động Nhân dân trồng cây Hoàng Sin Cô - giống cây sinh trưởng tốt ở độ cao 1.000 m so với mực nước biển, tốn ít công chăm sóc, có thể trồng xen khoai sọ, gừng, gia đình ông Sùng đã nêu gương thực hiện trước.

Đến nay, gia đình ông Sùng đã trồng hơn 1 ha cho thu hoạch hơn 2 tấn củ, hàng năm thu nhập đạt gần 100 triệu đồng. Hoàng Sin Cô sau khi thu hoạch được các thương lái đến tận nơi thu mua. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Sùng còn tuyên truyền, vận động và bán giống cho người dân trong thôn. Ngoài trồng Hoàng Sin Cô, ông Sùng chăn nuôi gà đồi, trồng hồng không hạt cũng cho thêm nguồn thu nhập.

Những tấm gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở xã vùng cao Hạnh Phúc đã củng cố thêm niềm tin của người dân với Đảng, từ đó đồng lòng thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy năng lực nội sinh để cải thiện đời sống.

Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nhân rộng những mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh, tạo sức lan tỏa, góp phần để người dân tích cực hưởng ứng thi đua phát triển kinh tế, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương vùng cao. Bên cạnh đó, Hạnh Phúc luôn chú trọng tôn vinh cá nhân, tập thể, những hạt nhân tiêu biểu trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, trở thành động lực quan trọng để Hạnh Phúc phấn đấu trở thành xã vùng cao tiêu biểu của tỉnh.