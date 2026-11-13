Mở hội trên San Siro

Sau thất bại 0-2 trước Bỉ hồi cuối tháng 9, Italia đang cho thấy sự lột xác rõ rệt. Đoàn quân của Roberto Mancini xuất sắc cầm hòa đội tuyển Pháp trên sân khách, sau đó đội bóng áo thiên thanh có 2 chiến thắng liên tiếp trước Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có màn vùi dập đối thủ với tỷ số 4-1 trên sân khách và chiến thắng 3-1 trên sân nhà ở lượt trận gần nhất. Những kết quả này phản ánh khả năng tổ chức lối chơi khá ổn định của Ý, đặc biệt ở tuyến giữa với sự hiện diện của Sandro Tonali và Nicolò Barella. Và rạng sáng 13/11, trong màn tái đấu với đội tuyển Pháp trong trận lượt về vòng bảng UEFA Nations League 2026/27, đội tuyển Ý đã thực sự trở lại với vị thế của một “ông lớn” của bóng đá châu Âu, khi đè bẹp “Gà trống Gôloa” với tỉ số 3-1.

Ở trận đấu này, đội tuyển Pháp khởi đầu thuận lợi khi Michael Olise tận dụng cơ hội mở tỷ số 1-0 ngay ở phút thứ 10. Nhận bàn thua khá sớm nhưng tuyển Italia không hề nao núng, mà bình tĩnh triển khai tấn công tìm bàn gỡ. Đến phút 26, từ pha dứt điểm của Francesco Pio Esposito, đội bóng áo thiên thanh đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Đây cũng là kết quả của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, Pháp vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng Italia mới là đội tận dụng cơ hội hiệu quả hơn. Phút 60, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền nhưng Sebastiano Esposito đã bỏ lỡ, khi sút bóng chệch cột dọc. Tuy vậy, hàng chục nghìn khán giả trên sân San Siro không phải đợi lâu, vì chỉ 3 phút sau, cú căng ngang của Federico Dimarco ngay tầm băng vào của Davide Frattesi và cầu thủ này nhẹ nhàng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Italia.

Kết cục trận đấu được định đoạt ở phút 75, khi Italia được hưởng quả phạt đền thứ hai. Lần này Francesco Pio Esposito đã thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng áo thiên thanh trước đội tuyển Pháp. Với chiến thắng này, đội bóng của HLV Roberto Mancini cũng chiếm luôn ngôi đầu bảng A1 - UEFA Nations League 2026/27 từ tay tuyển Pháp.