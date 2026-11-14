MU không phải đất lành với người Argentina

Pochettino đang được kỳ vọng nhiều.

Pochettino đến MU trong lúc đội bóng cần một cuộc tái thiết mạnh mẽ. Nhưng với người hâm mộ "Quỷ đỏ", tân HLV người Argentina có thể gợi lên một cảm giác vừa tò mò vừa dè chừng. Bởi trong lịch sử hiện đại của đội bóng, những cầu thủ Argentina thường có một hành trình rất đặc biệt: không thiếu tài năng, không thiếu khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng hiếm khi có thể rời Old Trafford trong sự viên mãn.

Từ những bản hợp đồng bom tấn đến nỗi thất vọng mang tên Verón, Di María

Juan Sebastian Veron là một trong những ví dụ điển hình. Gia nhập MU từ Lazio năm 2001 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá Anh thời điểm đó, tiền vệ này được kỳ vọng sẽ mang đến khả năng sáng tạo và đẳng cấp đã thể hiện ở Serie A.

Veron có những khoảnh khắc xuất sắc, nhưng không thể duy trì phong độ ổn định trong môi trường bóng đá Anh. Sau hai mùa giải, anh rời Old Trafford để chuyển đến Chelsea. Một chức vô địch Premier League mùa 2002/03 không đủ giúp bản hợp đồng đắt giá ấy được nhớ đến như một thành công tương xứng với kỳ vọng.

Hơn một thập niên sau, MU tiếp tục đặt niềm tin vào một ngôi sao Argentina khác. Angel Di Maria đến từ Real Madrid năm 2014 với tư cách một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới, vừa góp công lớn giúp đội bóng Tây Ban Nha vô địch Champions League. Nhưng tại Old Trafford, anh chỉ ghi được 4 bàn sau 32 lần ra sân, trải qua một mùa giải nhạt nhòa rồi chuyển sang Paris Saint-Germain.

Từ bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, Di Maria nhanh chóng trở thành biểu tượng cho sự thất bại trong chính sách chuyển nhượng của MU thời hậu Sir Alex Ferguson.

Điểm chung của Veron và Di Maria không nằm ở việc họ thiếu tài năng. Vấn đề là MU đã không thể tạo ra môi trường phù hợp để những ngôi sao ấy phát huy năng lực. Một người gặp khó khăn khi thích nghi với cường độ và cách chơi tại Anh; người còn lại không tìm được vị trí cũng như sự ổn định trong một tập thể đang khủng hoảng bản sắc.

Cả hai đều đến với kỳ vọng rất lớn, nhưng rời đi khi câu chuyện ở Old Trafford còn chưa kịp thành hình. Và Pochettino cũng đang đến MU với kỳ vọng rất lớn.

Trong mắt CĐV MU, cầu thủ người Argentina có gì đó khó đặt trọn niềm tin

Có danh hiệu vẫn chưa chắc được yêu mến

Nếu Veron và Di Maria là những nỗi thất vọng, Carlos Tevez lại thuộc nhóm cầu thủ Argentina thành công nhất trong màu áo MU. Trong hai mùa giải 2007-2009, tiền đạo này ghi 34 bàn sau 99 trận, góp công vào hai chức vô địch Premier League liên tiếp và danh hiệu Champions League năm 2008. Thế nhưng, một trong những cầu thủ từng được CĐV MU yêu mến lại trở thành cái tên gây phẫn nộ khi chuyển sang Man City năm 2009. Giờ nhắc tới Tevez, CĐV MU chỉ thấy ác cảm.

Alejandro Garnacho cũng rơi vào nghịch lý tương tự, dù câu chuyện khác Tevez. Trưởng thành từ học viện MU, Garnacho từng là gương mặt đại diện cho hy vọng tái thiết đội bóng. Bàn thắng kiểu xe đạp chổng ngược vào lưới Everton năm 2023 và pha lập công trong trận chung kết FA Cup 2024 giúp anh trở thành một trong những tài năng trẻ được yêu thích.

Nhưng những bất đồng với ban huấn luyện, các động thái gây chú ý trên mạng xã hội và việc chuyển sang Chelsea năm 2025 đã khiến mối quan hệ giữa cầu thủ này với fan MU coi như đổ vỡ. Từ niềm hy vọng của học viện, Garnacho trở thành cái tên gây khó chịu mỗi khi được nhắc đến.

Lisandro Martinez dù đang thi đấu cũng chẳng khá hơn. CĐV MU hiện vô cùng bất mãn với Lisandro Martinez do cả phong độ lẫn cách hành xử trong mùa giải này. Đó là một chuỗi sự việc như công khai chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng sau trận thua Atletico Madrid 0-2, khiến người hâm mộ cho rằng anh thiếu tôn trọng CLB.

Bên cạnh đó, Martinez còn gây tranh cãi khi đá phản lưới nhà trước Fulham nhưng lại quay sang trách móc thủ môn trẻ Senne Lammens. Đỉnh điểm là tấm thẻ đỏ tai hại vì lỗi phản ứng trọng tài trong thất bại 0-2 trước Chelsea, làm bùng lên làn sóng đòi thanh lý trung vệ này.

Ba cá nhân này khiến nhiều CĐV MU cảm thấy rằng mấy người Argentina luôn như quả bom sẵn sàng nổi loạn khi có chút thành tựu. Liệu Pochettino có phải là một quả bom?

Còn Gabriel Heinze, Marcos Rojo và Sergio Romero là những cái tên có đóng góp nhất định nhưng ít khi được nhắc đến ở MU vì họ quá nhạt nhòa. Điều này hoàn toàn khác xa khi nhìn sang Man City với Sergio Aguero. Tám cầu thủ Argentina được ghi nhận trong lịch sử đội một MU, nhưng không ai tạo dấu ấn tích cực ở Old Trafford. Pochettino liệu có thể làm được gì?