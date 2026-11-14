Kết quả khó tin ở chung kết Running Man Vietnam

Tập 16 đồng thời là tập cuối cùng của Running Man Vietnam 2026 lên sóng tối 13/11. Ở tập này, ngoài dàn cast chính, Diệu Nhi tham gia với vai trò khách mời, đồng hành cùng biệt đội cựu siêu nhân trong hành trình đối đầu với thế lực quái vật bí ẩn và đảm nhận vai trò thủ lĩnh.

Chung kết show thực tế kéo dài hơn 150 phút, với nhiều thử thách. Trong đó cuộc đấu gay cấn nhất phải kể đến là màn xé bảng tên.

Sự xuất hiện của quái vật bí ẩn ở chặng cuối đẩy kịch tính chương trình lên cao. Các thành viên mạnh trong đội hình của Running Man Vietnam 2026 như Trấn Thành, Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát lần lượt bại trận. Đến cuối cùng, Diệu Nhi và Lan Ngọc lại là hai người cán đích.

Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát giữ phong độ

Bước vào chặng cuối cùng, các thành viên vượt qua nhiệm vụ đầu tiên mang tên "Phá vỡ rào cản". Thử thách này đòi hỏi sự phối hợp ăn ý của cả nhóm. Trong đó, một thành viên đảm nhận vai trò mô tả hình ảnh, những người còn lại phối hợp tạo dáng theo hướng dẫn. Với mỗi lượt, người mô tả quan sát một bức ảnh và dùng lời nói để giúp đồng đội tái hiện tư thế đúng. Nếu thử thách thất bại, người mô tả phải hứng chịu hình phạt là quả bóng phát nổ trên đầu.

Trong nhiệm vụ này, Trấn Thành là thành viên nổi bật nhất. Anh hai lần đảm nhận vai trò mô tả hình ảnh để các thành viên thực hiện. Trấn Thành chia sẻ dễ hiểu, trực quan giúp cả đội nhanh chóng nắm bắt yêu cầu.

Các thành viên lần lượt vượt qua những thử thách ở chung kết Running Man Vietnam 2026.

Đến thử thách tiếp theo là "Vượt tường", các người chơi của biệt đội cựu siêu nhân phải đối đầu trực tiếp với các thành viên ê-kíp sản xuất. Khi có tín hiệu bắt đầu, hai bên lần lượt vượt qua 6 bức tường, di chuyển đến vị trí trung tâm, nhanh chóng lấy bông phấn tẩm bột màu và tấn công đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên những thành viên trong ê-kíp của Running Man Vietnam chính thức lộ diện trên sóng truyền hình.

Ở lượt đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Quang Trung và anh Cảnh - một thành viên ban biên tập của chương trình. Lợi thế ban đầu thuộc về thành viên của biệt đội siêu nhân. Song diễn biến lại hoàn toàn trái ngược khi Quang Trung bất ngờ thua cuộc.

Tiếp theo, Diệu Nhi lựa chọn biên tập người Hàn Quốc Lim Chaeyoon để đối đầu. Lim Chaeyoon nhanh nhẹn vượt qua các bức tường và lập tức tiến về phía bông phấn tẩm bột màu, trong khi Diệu Nhi vất vả để hoàn thành thử thách. Kết quả, nữ diễn viên nhanh chóng bị Lim Chaeyoon tẩm bột vào mặt.

Sau hai lượt đấu thất bại, Trấn Thành quyết định lựa chọn An Cheol Ho - thành viên trong ê-kíp Running Man Vietnam. Đạo diễn Thỏ ơi lao nhanh về đích. Song An Cheol Ho cũng không kém cạnh với sức khỏe tốt và sự nhanh nhạy. Trấn Thành bứt tốc ở những giây cuối và chiếm được bông phấn tẩm bột màu.

Đến lượt Lan Ngọc, cô chọn một nữ biên tập của HTV để so găng. Song nữ diễn viên tiếp tục nhận kết cục không mong muốn.

Trước tình thế các thành viên ê-kíp liên tục giành chiến thắng, biệt đội cựu siêu nhân buộc phải thay đổi chiến thuật, quyết định tìm kiếm những đối thủ có phần yếu thế hơn. Anh Tú nhanh trí lựa chọn Mika - trợ lý của Trấn Thành, với hy vọng sẽ giành chiến thắng. Thế nhưng, nam diễn viên phải đối diện tình huống ê chề.

Trận đấu quyết định cuối cùng thuộc về Liên Bỉnh Phát và Xuân Truyền. Cả hai đều ngang bằng về thể lực, tốc độ. Cuối cùng, Liên Bỉnh Phát bất ngờ lao phăng về phía trước để giành chiến thắng.

Cuộc đấu gay cấn

Sau hai thử thách, các thành viên của biệt đội cựu siêu nhân chỉ nhận về hai gợi ý từ nhà sản xuất trước khi bước vào trận chiến cuối cùng. Ở thử thách "Tiêu diệt quái vật", nhóm phải giải mã những manh mối, tìm cách thoát khỏi các căn phòng bí ẩn và giải cứu thủ lĩnh Diệu Nhi.

Không gian màn xé bảng tên diễn ra tại hành lang bệnh viện vào buổi tối cùng sự xuất hiện của quái vật khiến các thành viên đều lo lắng. Ngay khi cuộc chơi bắt đầu, Quang Trung đã la hét khi thấy bóng dáng của đối thủ.

Cuộc chơi bắt đầu trở nên căng thẳng khi hai thành viên Quang Tuấn và Anh Tú lần lượt bị loại. Sự ra đi của hai thành viên khiến biệt đội cựu siêu nhân càng hoang mang. Trấn Thành cũng không giữ được sự bình tĩnh trước thử thách lần này.

Diệu Nhi và Lan Ngọc là hai người chơi cán đích.

Để tránh những tình huống bị đánh úp bất ngờ, anh chủ động Lan Ngọc đồng hành trong quá trình giải mã. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đọc được gợi ý mới, Lan Ngọc Ngọc lập tức bỏ chạy. Cô mất niềm tin vào đàn anh.

Không những phải đối diện với những nhân vật bí ẩn, các thành viên còn liên tục bị quái vật dụ tham gia trò chơi. Đáng chú ý, những quái vật do chính ê-kíp hóa thân cũng gặp không ít tình huống trớ trêu khi tham gia thử thách.

Càng về cuối, độ khó của nhiệm vụ càng được đẩy lên cao khi các thành viên nhận được gợi ý về sự tồn tại của một "gián điệp" đang hỗ trợ quái vật chúa - người không thể bị loại bỏ bằng cách xé bảng tên thông thường. Quái vật chúa cũng sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc.

Khi các căn phòng linh hồn chính thức đóng cửa, những thành viên còn sống sót còn lại bắt đầu tập trung và cùng suy luận, tìm ra danh tính quái vật. Tuy nhiên, luật chơi lúc này cũng trở nên khắc nghiệt hơn: nếu xé nhầm bảng tên đồng đội, chính người thực hiện sẽ lập tức bị loại. Trước nguy cơ mất thêm thành viên, biệt đội quyết định thận trọng hơn, tiếp tục tìm kiếm những gợi ý còn sót lại thay vì vội vàng hành động.

Thời điểm quái vật chúa chính thức lộ diện, biệt đội cựu siêu nhân phải đối mặt với một thế lực đáng gờm. Để tiêu diệt đối thủ, các thành viên buộc phải tìm và ghép đủ 6 mảnh bảng tên của quái vật chúa mới có thể giành chiến thắng.

Những thành viên mạnh nhất của biệt đội cựu siêu nhân lần lượt bị loại. Liên Bỉnh Phát, Lan Ngọc và Diệu Nhi là những người cuối cùng còn trụ lại. Ở khoảnh khắc cuối cùng, Liên Bỉnh Phát có cuộc đọ sức với quái vật chúa, nhằm "câu giờ" để Lan Ngọc và Diệu Nhi ghép đủ 6 mảnh bảng tên.

Liên Bỉnh Phát chơi lăn xả, quyết liệt trước đối thủ mạnh. Dù vậy, ở phút chót, anh cũng bị quái vật chúa xé tên. May mắn, Lan Ngọc và Diệu Nhi hoàn thành thử thách cuối cùng, tiêu diệt quái vật chúa.

Ở chung kết Running Man Vietnam 2026, không có người chơi được trao ngôi vị quán quân như những mùa trước.