Giải mã 'Các vị thần'

Đội tuyển Hà Lan bước vào cuộc thư hùng với đội tuyển Hy Lạp với mục tiêu là chiến thắng. Bởi lẽ, chính đội bóng xứ sở các vị thần đang là kẻ đeo bám khó chịu đối với đội bóng xử sở hoa tulip. Hiện tại cả 2 đều cùng có 8 điểm, tuy nhiên Hà Lan xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Bám đuổi ngay phía sau là đội tuyển Đức với 5 điểm. Do vậy nếu không tận dụng tốt lợi thế sân nhà trước Hy Lạp, đội bóng áo cam rất dễ phải đối diện với “Cỗ xe tăng” trong trận chiến một mất một còn để tìm vé Tứ kết UEFA Nations League 2026/27. Đó là điều mà đoàn quân của HLV Xavier Hernández không hề mong muốn.

Dù cho thời điểm này, Hà Lan đang có những bước chuyển biến tích cực kể từ khi Xavier Hernández tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng. Sau 4 lượt trận dẫn dắt Hà Lan tại Nations League, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đó là 2 lần đánh bại Serbia cùng tỷ số 2-1, cùng với đó là các trận hòa trước Đức và chính Hy Lạp, cho thấy Hà Lan vẫn duy trì được sự ổn định khi gặp những đối thủ có tổ chức tốt.

Tuy nhiên, Hy Lạp lúc này không hề dễ đối phó. Đội bóng xứ sở các vị thần đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt dưới thời HLV Ivan Jovanović. Giống như Hà Lan, sau 4 lượt trận tại Nations League, Hy Lạp cũng có 2 chiến thắng và 2 trận hòa, trong đó đáng chú ý là những chiến thắng trước Đức và Serbia. Đặc biệt, chiến thắng 1-0 ngay trên sân Đức cho thấy Hy Lạp đủ khả năng gây khó khăn cho những đội bóng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 14/11 (giờ HN), Hy Lạp đã trải qua 90 phút ác mộng, khi bị tuyển Hà Lan hủy diệt tới 7 bàn không gỡ.

Ngay ở phút thứ 6, Hà Lan đã mở màn cuộc “hủy diệt” đội bóng “xứ sở các vị thần”, bằng bàn thắng mở tỉ số của Crysencio Summerville. Có bàn thắng sớm, Hà Lan thi đấu cực kỳ hưng phấn, và vào các phút 12, 18 và 33: Tijjani Reijnders đã có màn tỏa sáng rực rỡ, khi lập cú hat-trick đẳng cấp chỉ trong vòng 21 phút, nâng tỷ số lên 4-0. Jurrien Timber ghi bàn thắng thứ 5 cho đội bóng “xứ sở hoa tulip”, vào phút 40, qua đó khép lại hiệp 1 với cách biệt lên 5-0 trước Hy Lạp.

Bước sang hiệp 2, Hà Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu, tuy nhiên bàn thắng vẫn tới với đội bóng của HLV Xavier Hernández, khi Jurrien Timber hoàn tất cú đúp với pha lập công nâng tỷ số lên 6-0 ở phút 59. Và chỉ 2 phút sau, Donyell Malen dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 7-0 cho "Cơn lốc màu da cam". Những phút còn lại, Hà Lan thi đấu thong thả để dưỡng sức cho màn đại chiến với đội tuyển Đức, còn Hy Lạp với khoảng cách tỉ số quá lớn, cũng không còn ý chí thi đấu. Trận đấu khép lại với tỉ số 7-0 nghiêng về “Cơn lốc da cam". Với chiến thắng này, Hà Lan chỉ cần hòa Đức ở trận đấu cuối cùng vòng bảng là chắc chắn giành ngôi nhất bảng A2.