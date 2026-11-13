Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Hồ Sỹ Hùng

Chiều nay, dưới sự chủ tọa và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 16 đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Cụ thể, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13/11 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 16 đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Hồ Sỹ Hùng. Ảnh: Media QH

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh ngày 14/4/1968; quê quán xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An. Ông là Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ông Hùng học Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành Kinh tế vật tư, được công nhận học vị tiến sĩ Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa vào năm 1996, được phong hàm Phó Giáo sư năm 2012.

Ông Hồ Sỹ Hùng có gần 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây). Trong đó, ông từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp.

Từ tháng 9/2018 đến ngày 19/2/2025, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ tháng 3/2025, ông Hồ Sỹ Hùng được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tháng 11/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.