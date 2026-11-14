Tân Cảng Sài Gòn giao hữu pickleball, tăng cường kết nối với hãng tàu

Những năm qua, bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn chú trọng xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác bền vững với khách hàng, đối tác thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường sự gắn kết và tin cậy giữa các bên.

Thượng tá Đỗ Thu Hường, Phó giám đốc Marketing Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phát biểu khai mạc.

Quang cảnh khai mạc giải đấu.

Giải đấu quy tụ hơn 150 vận động viên, tranh tài ở hai nội dung đôi nam và đôi nam - nữ. Các trận đấu diễn ra theo thể thức vòng loại, lựa chọn những cặp vận động viên xuất sắc vào vòng 1/16, tứ kết, bán kết và chung kết.

Ngay sau khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp, thể hiện kỹ thuật và tinh thần đoàn kết, trung thực, quyết tâm thi đấu. Đặc biệt, các vận động viên còn có dịp giao lưu, thử sức cùng Robert Huy (Nguyễn Ảnh Gia Huy), vận động viên pickleball nổi bật tại Việt Nam, tạo thêm điểm nhấn thú vị cho giải đấu.

Một trận thi đấu cùng vận động viên pickleball Robert Huy.

Một số trận đấu đôi nam và đôi nam - nữ tại giải.

Đông đảo khán giả đến cổ vũ cho giải đấu.

Các đại biểu và vận động viên chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua giải giao hữu pickleball, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành cùng khách hàng, đối tác, hãng tàu và cộng đồng doanh nghiệp; góp phần củng cố quan hệ hợp tác trên nền tảng tin cậy, gắn kết và cùng phát triển.