Nhận định trận đấu Bồ Đào Nha vs Đan Mạch, 2h45 ngày 15.11: Cán đích ngôi đầu

Phong độ Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

Thông tin siêu sao Cristiano Ronaldo giã từ sự nghiệp quốc tế trở thành tin tức nổi bật trên các phương tiện truyền thông hơn 1 tuần qua. Từ nay, người hâm mộ sẽ không còn được thấy CR7 xuất hiện trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha thêm một lần nào nữa ở các giải đấu chính thức.

Thực chất, Bồ Đào Nha lúc này cũng không còn "đất diễn" cho Ronaldo. Dưới triều đại tân HLV Jorge Jesus, cựu sao Man United và Real Madrid mới chỉ ra sân 1 lần tại UEFA Nations League 2026/27. Việc không được trọng dụng từng khiến Ronaldo đùng đùng nổi giận, tự ý rời trại đóng quân ngay trước thềm trận đấu với Đan Mạch.

Nhưng những vấn đề liên quan đến Ronaldo gần như không ảnh hưởng đến sức mạnh thống trị của Bồ Đào Nha tại bảng A4. "Seleccao" vẫn mạnh mẽ tiến lên, sở hữu chuỗi 4 trận toàn thắng, qua đó sớm ghi tên vào tứ kết.

Trước lượt trận áp chót, Bồ Đào Nha đang nhiều hơn đối thủ xếp sau Đan Mạch tới 6 điểm. Trong bối cảnh đã giành chiến thắng 4-2 ngay tại Copenhagen ở lượt đi hồi đầu tháng 10, xác suất giữ vững ngôi đầu bảng của Bruno Fernandes và đồng đội lên tới 99,99%.

Ngay cả khi thua rất đậm ngay trên sân nhà trước Đan Mạch, Bồ Đào Nha cũng rất khó mất ngôi đầu do ở lượt cuối, họ chỉ cần hòa Xứ Wales là đủ. Tất nhiên, kịch bản tập thể đầy rẫy ngôi sao dưới trướng HLV Jorge Jesus thảm bại ngay tại Braga trước đối thủ dưới cơ rất khó xảy ra.

Thay vì hy vọng tạo nên cú soán ngôi không tưởng, Đan Mạch sẽ hướng đến mục tiêu giữ vững vị trí thứ 2 hiện tại. Lúc này, thầy trò HLV Brian Riemer đang nhiều hơn 2 đối thủ đứng dưới là Na Uy và Xứ Wales khoảng cách 3 điểm.

1 điểm kiếm được ở chuyến viếng thăm sân Municipal cuối tuần này cũng đã được xem như thành công với đội khách. Dẫu vậy, khả năng trắng tay vẫn cao hơn cả.

Trong lịch sử, Đan Mạch mới thắng 4 trong 19 lần chạm trán Bồ Đào Nha gần đây. Chiều ngược lại, đội chủ nhà toàn thắng cả 6 lần đón khách gần nhất, đồng thời thắng đến 13 và chỉ thua 2 trong 16 lần ra sân gần đây tại UEFA Nations League.

Nên nhớ, Bồ Đào Nha cũng đang là tập thể giàu thành tích nhất ở đấu trường này. Mùa giải năm nay, "Seleccao" đang cùng Tây Ban Nha trở thành 2 gương mặt duy nhất toàn thắng ở League A.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

Bồ Đào Nha: Nuno Mendes chấn thương. Joao Cancelo và Francisco Conceicao lĩnh án treo giò. Ronaldo đã từ giã ĐTQG.

Đan Mạch: Patrick Dorgu là sự vắng mặt đáng chú ý nhất vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Đan Mạch

Bồ Đào Nha: Costa; Dalot, Dias, Veiga, Nazinho; Vitinha, Fernandes, J Neves; Felix, Ramos, Neto

Đan Mạch: Hermansen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Isaksen, Hjulmand, Hojbjerg, Daramy; Hojlund, Froholdt

Dự đoán: 2-0