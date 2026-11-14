Forlan khiến Argentina thất bại trong trận đầu tiên hậu Messi

Argentina nhạt nhòa

Đó là trận đầu tiên của đội tuyển Argentina trong kỷ nguyên hậu Lionel Messi, cũng là trận đầu kể từ khi Lionel Scaloni gia hạn hợp đồng đến năm 2030. Kết quả gây thất vọng về mọi mặt.

Khán đài La Bombonera chỉ lấp đầy một nửa, trong khi lối chơi của Argentina nhạt nhòa cho đến khi Gianluca Prestianni - nhân vật từng được nhắc đến với “luật Vinicius” khuấy động thế trận ở cuối trận.

Argentina không hiệu quả trong trận đầu tiên thời hậu Messi. Ảnh: AFA

Uruguay một lần nữa giành chiến thắng trên sân của Boca Juniors, như năm 2023, với những tình huống bóng chết đóng vai trò quyết định.

Dưới sự dẫn dắt của Diego Forlan, người đang dần củng cố chỗ đứng trên ghế HLV trưởng, Uruguay nhập cuộc với ý đồ rõ ràng là giữ bóng và nắm thế chủ động. Nhưng ý đồ ấy sớm tan biến vì đội khách thiếu sức sáng tạo và các cầu thủ trên hàng công không tạo được khác biệt.

Trong khi đó, Argentina chỉ cần vài nhịp để tạo ra cơ hội. Julian Alvarez suýt ghi bàn với cú sút chìm bị Fiermarin cản phá. Sau đó, Enzo Fernandez và Medina lần lượt thử sức từ rìa vòng cấm, nhưng thủ môn Uruguay vẫn chơi chắc chắn.

Trong kỷ nguyên vắng Messi, Argentina cần cả tập thể nâng tầm. Một khoảnh khắc thiên tài cũng có thể phá vỡ thế cân bằng của một trận đấu như thế này, nhưng cả Nico Paz, Thiago Almada lẫn các đồng đội đều không tìm được cách xuyên qua hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Uruguay.

“La Celeste” bước vào giờ nghỉ mà chưa có cú sút trúng đích nào. Hơn nữa, họ mở tỷ số mà thống kê ấy vẫn đứng yên. Từ một tình huống bóng chết, Lisandro Martinez phá bóng trúng đồng đội Balerdi, khiến bóng bật vào lưới nhà.

Các pha dàn xếp bóng chết của Uruguay không phát huy tác dụng trong hiệp 1, nhưng họ lại nhân đôi cách biệt từ một quả phạt góc, với may mắn một lần nữa đứng về phía đội khách.

Uruguay tiếp tục đà hồi sinh với Forlan. Ảnh: AUF

Maxi Araujo định đánh đầu nối ở cột gần. Bóng chạm vào khoảng giữa gáy và cổ anh, đổi hướng hiểm hóc rồi bay vào lưới, ngoài tầm can thiệp của các cầu thủ Argentina.

Thế trận thay đổi khi Prestianni vào sân và Argentina đẩy cao nhịp độ bên phần sân đối phương. Cầu thủ chạy cánh từng được Jose Mourinho dìu dắt lập tức kéo cả đội tiến lên, liên tục tạo ra cơ hội. Phút 73, anh khuấy đảo bên cánh trái rồi kiến tạo để Julian Alvarez dứt điểm đẹp mắt bằng má trong, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Về cuối trận, đà tấn công của Argentina chậm dần. Nhờ những cầu thủ mới vào sân, Uruguay duy trì sức ép và tranh chấp quyết liệt. Fiermarin hầu như không phải làm việc thêm. “La Celeste” ra về với chiến thắng cần thiết cho quá trình hồi sinh cùng Forlan.

Thông tin trận đấu:

Ghi bàn:

Argentina: Julian Alvarez 73’.

Uruguay: Balerdi 48’/phản lưới, Maxi Araujo 53’.

Argentina (4-3-3): Geronimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez; Nico Paz, Julian Alvarez, Thiago Almada.

Uruguay (4-2-3-1): Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathias Olivera, Joaquin Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Agustin Canobbio, Giorgian de Arrascaeta, Maximiliano Araujo; Darwin Nunez.