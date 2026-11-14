Ronaldo tính mời Messi dự lễ chia tay sự nghiệp bóng đá

Ronaldo có thể mời Messi dự trận đấu chia tay sự nghiệp.

Theo truyền thông Saudi Arabia, Ronaldo tính đến phương án tổ chức trận giao hữu giữa Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha tại Riyadh. Nhà báo Abdulaziz Al-Muraisel tiết lộ tiền đạo 41 tuổi muốn mời nhiều cầu thủ và HLV nổi tiếng tham dự sự kiện, trong đó có Messi. Khả năng ngôi sao Argentina góp mặt được đánh giá khá cao.

Tuy nhiên, Real Madrid lại không được nhắc đến trong kế hoạch này. Đây là chi tiết gây bất ngờ bởi Ronaldo từng có 9 năm khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB và giành hàng loạt danh hiệu lớn.

Một nhân vật khác cũng không được Ronaldo chào đón là HLV Jorge Jesus. Mâu thuẫn giữa hai người sau những biến cố gần đây khiến siêu sao người Bồ Đào Nha không muốn nhà cầm quân này xuất hiện trong trận đấu chia tay.

Ngoài phương án tổ chức một trận giao hữu tại Saudi Arabia, Ronaldo có thể thực hiện chuỗi trận tri ân trên năm châu lục gồm châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi và châu Á. Các trận đấu sẽ quy tụ đồng đội cũ, HLV từng làm việc với anh cùng những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng. Ý tưởng này đang được cân nhắc, nhưng Ronaldo được cho là khá hào hứng với viễn cảnh thi đấu tại những sân vận động hàng đầu thế giới.

Ronaldo lên ý tưởng tổ chức chuỗi trận tri ân trên năm châu lục sau khi giải nghệ.

Ronaldo vừa khép lại hành trình 23 năm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng. Anh giành ba danh hiệu lớn cùng đội tuyển, nổi bật là chức vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang Nations League vào các năm 2019, 2025.

Quyết định chia tay đội tuyển của Ronaldo được cho là xuất phát từ bất mãn với những phát biểu của Jorge Jesus sau vụ việc anh rời đội tuyển. Tiền đạo này cảm thấy nhà cầm quân không tôn trọng thỏa thuận riêng giữa hai người. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença tìm cách hòa giải nhưng không mang lại kết quả.

Ronaldo từng chấp nhận án phạt vì hành động rời đội tuyển, bao gồm án treo giò 30 ngày và khoản tiền phạt 255 euro. Tên anh vẫn xuất hiện trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho hai trận gặp Đan Mạch ngày 14/11 và Xứ Wales ngày 17/11, nhưng quyết định giải nghệ quốc tế chấm dứt mọi đồn đoán về khả năng trở lại.

Ở tuổi 41, Ronaldo được cho là hướng đến mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp, với mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn thắng trước khi tổ chức lễ chia tay bóng đá chuyên nghiệp.

Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo Rạng sáng 24/10, Ronaldo đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại Saudi Pro League 2026/27.