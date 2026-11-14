Vận động viên xã Bằng Luân vô địch 2 cự ly ở giải chạy 'Cúp trái bưởi vàng'

Phát biểu khai mạc giải chạy, đồng chí Phạm Chí Hà, Phó chủ tịch UBND xã Bằng Luân, Trưởng ban tổ chức giải chạy, thay mặt lãnh đạo xã Bằng Luân gửi lời cảm ơn tới đông đảo người dân, các vận động viên trong và ngoài tỉnh Phú Thọ đã về chung vui, tham dự giải chạy, góp phần quảng bá quê hương.

Các vận động viên xuất phát.

Theo đồng chí Trưởng ban tổ chức, với thông điệp “Chạy để rèn luyện sức khỏe; chạy để kết nối yêu thương, tinh thần đoàn kết; chạy để giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Bằng Luân đến bạn bè, du khách gần xa”, giải chạy góp phần đẩy mạnh thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp trọng điểm gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm và kinh tế tuần hoàn của xã Bằng Luân.

Ngay sau lễ khai mạc, hơn 400 vận động viên bước vào tranh tài cự ly 3km dành cho người dân xã Bằng Luân, 14km dành cho vận động viên trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Trong đó, cung đường 14km đi qua những vườn bưởi đang trĩu quả, nơi những người dân Bằng Luân mến khách chào đón và cổ vũ cho du khách gần xa.

Các vận động viên tranh tài cự ly 3km.

Giải chạy góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và con người Bằng Luân.

Cung đường chạy 14km đi qua những vườn bưởi nặng trĩu.

Kết quả, vận động viên Nguyễn Mạnh Lâm (thôn Tân Long, xã Bằng Luân) vô địch 2 cự ly 3km và 14km. Ở cự ly 3km, anh đạt thành tích 10 phút 20 giây; còn ở cự ly 14km là thông số 49 phút 5 giây.

Vận động viên Nguyễn Mạnh Lâm về nhất cự ly 14km nam.

Nhà vô địch cự ly 5km nữ là Đỗ Thị Kim Quy với thành tích 13 phút 50 giây. Trong khi đó, nhà vô địch nữ cự ly 14km là Nguyễn Thị Ngọc Anh, thành tích 53 phút 23 giây.

Giải chạy để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng.

Giải chạy quy tụ nhiều vận động viên ở trong và ngoài tỉnh Phú Thọ.

Ngoài các nội dung giải nhất, ban tổ chức còn trao các giải nhì, ba, khuyến khích và giải dành cho vận động viên cao tuổi nhất.

Vận động viên lớn tuổi nhất tham dự giải chạy.

Chia sẻ cảm xúc sau khi giành chức vô địch ở 2 cự ly 3km và 14km nam, vận động viên Nguyễn Mạnh Lâm bày tỏ: “Tôi vô cùng xúc động khi giành chức vô địch giải chạy ngay trên quê hương mình. Tôi từng tham dự nhiều giải chạy ở các địa phương khác, nên lần đầu chạy trên cung đường quê hương Bằng Luân giúp tôi có nhiều kỷ niệm”.

Chuẩn bị cho giải chạy “Cúp trái bưởi vàng”, Nguyễn Mạnh Lâm cho biết, gần như sáng nào anh cũng chạy bộ. “Sau 3 năm chạy bộ thường xuyên, tôi tham gia nhiều giải phong trào trên cả nước. Với tôi, chạy bộ đã là một phần của cuộc sống”, Nguyễn Mạnh Lâm bày tỏ.

Ban tổ chức trao thưởng nhất, nhì, ba nội dung 14km nam.

Trong khi đó, nhà vô địch 14km nữ Nguyễn Thị Ngọc Anh (phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Điều tôi ấn tượng là trong suốt quãng đường chạy, chúng tôi luôn nhận được sự cổ vũ của đông đảo bà con hai bên đường. Đó cũng là nguồn động lực lớn để tôi về đích sớm nhất”.

Ban tổ chức trao thưởng nhất, nhì, ba cự ly 14km nữ.

Chia sẻ về cung đường chạy ở xã Bằng Luân, Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết: “Cung đường chạy được ban tổ chức thiết kế rất ấn tượng, khi đi qua những vườn bưởi vàng nặng trĩu. Tôi mong rằng xã Bằng Luân sẽ tổ chức thường niên giải chạy, mở rộng quy mô để nhiều du khách có dịp tham dự và trải nghiệm những nét đặc sắc trên quê hương miền trung du này”.