Khởi tranh môn Vovinam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Giải đấu quy tụ khoảng 400 VĐV đến từ 24 đơn vị, tranh tài ở 26 bộ huy chương, gồm 14 nội dung đối kháng và 12 nội dung biểu diễn quyền.

Môn Vovinam tại Đại hội năm nay quy tụ khoảng 400 VĐV đến từ 24 đơn vị. Ảnh: Như Huy

Đây là một trong những môn thi đấu thu hút sự quan tâm tại Đại hội, với sự góp mặt của nhiều đơn vị có phong trào Vovinam phát triển mạnh như: TP.HCM, Cần Thơ, Thanh Hóa, Đồng Nai, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hà Nội và Quân đội.

Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ nam tranh tài tại 8 hạng cân từ trên 45kg đến 90kg, trong khi nữ có 6 hạng cân từ trên 45kg đến 75kg. Các nội dung biểu diễn quyền cũng đa dạng với những bài thi đơn luyện, song luyện, đa luyện vũ khí, quyền đồng đội và đòn chân tấn công.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Trưởng Ban tổ chức môn Vovinam Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Như Huy

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Trưởng Ban tổ chức môn Vovinam Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, nhấn mạnh Vovinam không chỉ là môn thể thao thi đấu mà còn là di sản võ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và những giá trị nhân văn.

Ông Vũ Văn Điền cũng kỳ vọng các cuộc tranh tài sẽ góp phần phát huy giá trị võ đạo, lan tỏa tinh thần đoàn kết, cao thượng. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ trọng tài thực hiện nhiệm vụ công tâm, khách quan, chính xác, bảo đảm công bằng trong từng nội dung thi đấu.

Ban tổ chức tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: Như Huy

Đáng chú ý, kết quả tại Đại hội lần này còn là cơ sở quan trọng để giới chuyên môn đánh giá lực lượng, tuyển chọn những gương mặt xuất sắc hướng đến Giải vô địch Vovinam thế giới 2027 tại Algeria.

Ngay sau Lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở nội dung quyền đồng đội nữ Long hổ quyền và vòng loại hai hạng cân đối kháng nam.

Trong buổi chiều cùng ngày, chương trình tiếp tục với nội dung đòn chân tấn công nam, các trận bán kết, chung kết đối kháng và trao thưởng.