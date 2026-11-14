'Sát thủ' mít ướt

Trước trận gặp U.23 Thái Lan, Minh Tâm vẫn chưa được nhiều người hâm mộ biết đến, dù thời gian qua anh dần chiếm được suất thi đấu ở đội 1 của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Thậm chí sau trận thắng U.23 Thái Lan, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh thừa nhận lựa chọn Minh Tâm đá chính chỉ sau buổi tập trước trận đấu.

Minh Tâm mừng cú đúp bàn thắng vào lưới U.23 Thái Lan. Ảnh: VFF

Trước những gương mặt kỳ vọng trên hàng công U.23 Việt Nam như Williams Minh Hoàng, Trần Gia Bảo, Minh Tâm hiểu rằng bản thân cần phải nắm bắt cơ hội để ghi điểm trong mắt ban huấn luyện và người hâm mộ. Phút 17 trong trận gặp U.23 Thái Lan, trước sự truy cản của cầu thủ phòng ngự đối phương, Minh Tâm chọn vị trí chuẩn xác, thực hiện pha lắc đầu kỹ thuật đưa bóng đi vào lưới theo quỹ đạo bay hiểm hóc. Tới phút 45, từ tình huống chuyền bóng tầm thấp của đồng đội, Minh Tâm bay người đánh đầu dũng mãnh đánh bại thủ môn U.23 Thái Lan. Hai tình huống ghi bàn đều bằng đầu đẹp mắt cho thấy sự trưởng thành, khả năng chọn vị trí và bản năng săn bàn ấn tượng của Minh Tâm.

Cùng với Trần Gia Bảo, Minh Tâm đang trở thành một trong những niềm hy vọng lớn nhất của HAGL. Hồi nhỏ, Minh Tâm rất quậy. Đằng sau câu nói thần tượng bố là cảm xúc thật lòng trong suy nghĩ của một cầu thủ đã đến với sự nghiệp bóng đá bằng sự đồng hành, yêu thương của gia đình. “Hồi nhỏ em cứ thấy đồ trước mắt là lại lấy bóng sút vỡ. Bố mẹ thương em nên dẫn em đi thi tuyển bóng đá. Buổi sáng hôm thi tuyển đầu gối nhức lắm, bố em cứ chạy đi chạy lại kiếm đá cho em chườm. Em nhìn chỉ biết cố gắng hết sức”.

Sinh năm 2005, tại TP Hồ Chí Minh, Minh Tâm có nhiều cơ hội lựa chọn nghề bóng đá ở một thành phố đông đúc, nhưng anh đã ngược lên phố núi để thử sức. Quyết định đó đồng nghĩa với việc Minh Tâm phải xa gia đình, xa vòng tay của bố mẹ từ rất sớm. “Ngày mới gia nhập HAGL, mỗi lần em đi tắm thường mất khoảng 30 phút. Không phải là em tắm lâu, mà em dành thời gian khóc vì nhớ nhà. Mỗi lần như thế em tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn, vì tin rằng bóng đá sẽ là nghề để em nuôi sống bản thân, báo hiếu bố mẹ”, Minh Tâm trải lòng.

Minh Tâm từng được biết đến sau khi góp công giúp U.21 HAGL vô địch giải U.21 quốc gia năm 2024, trong đó có pha lập công trong trận bán kết vào lưới U.21 Quảng Nam. Thành tích này đã trở thành bước đệm đôn Minh Tâm lên đội 1 HAGL ở V-League 2024-2025. Sau mùa cọ xát đỉnh cao đầu tiên, Minh Tâm dần bắt nhịp với cường độ V-League với việc được góp mặt nhiều hơn trong đội hình HAGL.

Dẫu vậy, ở tuổi 21, Minh Tâm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Cú đúp vào lưới U.23 Thái Lan vì thế mang ý nghĩa như một cú hích tinh thần, giúp cầu thủ trẻ này có thêm sự tự tin sau quãng thời gian chưa thực sự nổi bật tại V-League. Và Giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23-Gia Lai VTV Cup 2026 là cơ hội để Minh Tâm rèn giũa, thể hiện bản thân.