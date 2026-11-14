Giải bóng chuyền tỉnh Thanh Hóa khai mạc tại xã Cẩm Thủy

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng dự giải.

Giải bóng chuyền tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được tổ chức chào mừng kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đây cũng là hoạt động góp phần triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Các vận động viên tham dự giải.

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng, gồm 5 đội bóng chuyền da nam và 3 đội bóng chuyền da nữ đến từ các địa phương trong tỉnh. Các đội chia thành 2 bảng đấu dành cho nam và nữ, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra đội vô địch, đội xếp nhì và ba ở mỗi nội dung.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu trong việc nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ.

Trận đấu nội dung bóng chuyền da nam diễn ra kịch tính.

Các vận động viên nữ thể hiện sự khéo léo trong từng đường bóng.

Giải thu hút đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ cho các vận động viên.

Giải bóng chuyền tỉnh Thanh Hóa năm 2026 dự kiến khép lại vào ngày 15/11 với lễ bế mạc, trao thưởng.