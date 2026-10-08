Messi giàu đến mức nào?

Messi đầu tư mạnh tay vào nhiều lĩnh vực.

Theo Forbes, tài sản của Messi vào khoảng 1,1 tỷ USD. Trong năm qua, nguồn thu của anh được cho là đạt khoảng 140 triệu USD, đến từ cả bóng đá lẫn các hoạt động kinh doanh và quảng cáo.

Một trong những nền tảng quan trọng nhất trong đế chế của Messi là bóng đá. Khác với nhiều cầu thủ chỉ tập trung thi đấu, chủ nhân 8 Quả bóng vàng đã bắt đầu đầu tư trực tiếp vào các CLB.

Hồi tháng 4, Messi mua lại UE Cornella, đội bóng đang thi đấu ở hạng đấu thấp của Tây Ban Nha. Đây là CLB từng đào tạo và phát triển nhiều cầu thủ sau đó vươn lên các đội bóng lớn, trong đó có Jordi Alba, David Raya và Keita Balde.

Messi cũng đầu tư vào CD Eldense, qua đó tiếp tục mở rộng mạng lưới CLB tại Tây Ban Nha. Sự xuất hiện của tên tuổi Messi lập tức tạo sức hút lớn với các nhà tài trợ và đối tác thương mại.

Tại Uruguay, Messi cùng người bạn thân và đồng đội cũ Luis Suarez thành lập Deportivo LSM vào năm 2025. Đội bóng này nhanh chóng thăng hạng lên giải đấu cao hơn. Theo các báo cáo, Messi còn có kế hoạch xây dựng một mạng lưới các CLB, qua đó tạo ra hệ sinh thái bóng đá riêng.

Messi đang là chủ sở hữu của hàng loạt CLB thể thao.

Tại Mỹ, Messi cũng có khả năng sở hữu cổ phần Inter Miami sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. Đây được xem là bước đi giúp anh tiếp tục gắn bó với CLB đã tạo ra bước ngoặt lớn trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Không chỉ bóng đá, Messi cũng mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và khách sạn. Năm 2017, M10 bước chân vào ngành khách sạn khi mua MiM Sitges gần Barcelona. Hiện hệ thống của Messi có 6 khách sạn boutique tại những địa điểm như Ibiza, Andorra và Mallorca, hợp tác với Majestic Hotel Group và được Melia Hotels quản lý.

Tại quê nhà Rosario, gia đình Messi còn tham gia phát triển một khu nhà gồm 24 căn bên sông Parana. Ngoài ra, siêu sao Argentina cũng đầu tư vào chuỗi nhà hàng El Club de la Milanesa, với kế hoạch mở rộng tại Catalonia.

Ở lĩnh vực thương mại, Messi tiếp tục duy trì những hợp đồng giá trị với các thương hiệu toàn cầu. Đáng chú ý nhất là Adidas, hãng thể thao đã ký hợp đồng trọn đời với Messi. Thỏa thuận này được cho là có giá trị lên tới khoảng 1 tỷ USD.

Năm 2024, Messi cũng hợp tác với thương hiệu đồ uống và phụ kiện Stanley trong một hợp đồng nhiều năm, tham gia tư vấn về thiết kế và màu sắc sản phẩm.

Messi từng thừa nhận kinh doanh là lĩnh vực khiến anh hứng thú và muốn tiếp tục học hỏi. Những khoản đầu tư hiện tại cho thấy anh không chỉ chuẩn bị cho cuộc sống sau bóng đá mà còn từng bước xây dựng một đế chế kinh doanh riêng.

Vì vậy, khi Messi chính thức treo giày, đó có thể chỉ là dấu chấm hết cho sự nghiệp cầu thủ. Với hàng loạt khoản đầu tư, hợp đồng thương mại và tài sản đang sở hữu, thương hiệu Messi nhiều khả năng vẫn tiếp tục tạo ra nguồn thu khổng lồ trong nhiều năm tới.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.