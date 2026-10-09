Hơn 30 năm nài bò

Ông Nguyễn Thành Tài với đôi bò của mình trước thềm Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026. Ảnh: THANH TIẾN

Bén duyên với đua bò

Hiện các nài bò tập dợt tại sân đua bò xã An Cư chuẩn bị cho Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026. Đa số các nài bò tham gia hội đua đều có nhiều năm thi đấu, với kinh nghiệm phong phú và sự gan dạ. Tôi gặp ông Tài - tay nài thuộc hàng lão luyện của giới đua bò. “Năm nay tôi 61 tuổi, định nhường cho con cháu tham gia, nhưng niềm đam mê đã gắn bó từ lâu, được anh em động viên nên tôi tiếp tục cầm dàm, đứng bừa tham gia thêm năm nữa”, ông Tài nói.

Ông Tài gắn bó với đua bò từ Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ I. Khi ấy ông 30 tuổi, sung sức và luôn quyết tâm giành chiến thắng. “Năm đầu tiên, chúng tôi đạt hầu hết giải cao. Phần thưởng khi đó chỉ đủ để anh em liên hoan một buổi, nhưng ai cũng phấn khởi. Những năm sau, tôi góp mặt đều đặn. Anh em thương nên động viên, khen ngợi”, ông Tài nói.

Thành tích và kinh nghiệm điều khiển bò đua của ông Tài trở thành hình mẫu để các nài trẻ học hỏi. Em Chau Khon - nài bò trẻ ngụ xã Tri Tôn cho biết: “Nếu bốc thăm gặp chú Tài, khả năng giành chiến thắng sẽ rất thấp. Tuy nhiên, tôi vẫn thi đấu hết sức, mỗi cuộc đua đều là cơ hội tích lũy kinh nghiệm”.

Dù nhiều lần đạt thành tích cao, ông Tài vẫn duy trì việc tập luyện và chăm sóc bò trước mỗi giải đấu. Khoảng 2 tháng trước ngày thi đấu, ông dành phần lớn thời gian chuẩn bị cho đôi bò. Theo ông Tài, mỗi cặp bò cần khoảng 4 người phối hợp chăm sóc trong nhiều tháng, việc tập luyện được duy trì thường xuyên, có những ngày kéo dài cả ngày trên sân đua. Năm nay, ông Tài tiếp tục tham gia Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 tranh tài với nhiều đối thủ trẻ là con cháu của những nài bò từng thi đấu cùng ông. Sự hiện diện của ông vì thế vẫn tạo nên nét riêng, góp phần tăng sức hấp dẫn cho cuộc đua.

Trao truyền giá trị tinh thần

Dù khẳng định được vị trí trong giới đua bò, ông Tài vẫn xem đây là niềm đam mê và nét đẹp văn hóa của vùng Bảy Núi. Theo ông, nghề nài bò không mang lại cuộc sống khấm khá; tiền thưởng thường được ông đầu tư cho việc chăm sóc, huấn luyện bò để chuẩn bị cho hội đua bò tiếp theo. “Tôi đạt giải cũng nhiều, nhưng tiền thưởng đều dành để đầu tư lại cho bò. Tôi tham gia vì đam mê, vì đây là nét đẹp văn hóa của vùng Bảy Núi”, ông Tài bộc bạch.

Ông Nguyễn Thành Tài luyện tập chuẩn bị tham gia Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026. Ảnh: THANH TIẾN

Chiếc xe gắn máy là phần thưởng từ giải nhất Hội đua bò Bảy Núi những năm trước vẫn được ông Tài giữ gìn dù đã cũ. Với ông, đó không chỉ là phần thưởng mà còn là kỷ niệm gắn với những năm tháng thi đấu. Đáng quý hơn, ông còn nhận được sự nể trọng của nhiều nài bò. Nhiều người gọi ông là “sư phụ” như một cách thể hiện sự kính trọng đối với người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.

“Tôi được anh em thương, đó là niềm vui lớn. Hơn 30 năm theo nghiệp đua bò, sự gắn bó và tình cảm của anh em là điều đáng quý. Giờ tôi tham gia các hội đua để con cháu có thêm cơ hội học hỏi, tiếp nối niềm đam mê. Các nài trẻ hiện nay có nhiều người giỏi, còn tôi cũng đến lúc nghĩ đến chuyện gác lại nghề”, ông Tài cho biết.

Anh Nguyễn Thanh Tùng - con trai ông Tài hiện tiếp nối niềm đam mê của cha và từng bước khẳng định trên đường đua.

Trong các buổi tập, ông Tài cho thấy kinh nghiệm và sự quyết liệt của một nài bò kỳ cựu. Những pha điều khiển bò qua cua, gài bừa, tăng tốc được các nài trẻ quan sát, học hỏi. Em Chau Khon cho biết: “Ông Tài điều khiển bò rất hay, nhất là lúc qua cua, gài đạp bừa và tăng tốc. Tôi học hoài mà chưa được”.

Vùng Bảy Núi còn những nài bò nhiều năm kinh nghiệm như Thái Bình Nguyên, ngụ phường Chi Lăng; Lê Văn Mới, ngụ phường Tịnh Biên. Những người gắn bó lâu năm với đường đua đang góp phần giữ gìn, trao truyền truyền thống văn hóa, thể thao đặc sắc của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi cho thế hệ trẻ.