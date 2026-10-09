U17 Việt Nam dự World Cup: Từ tấm vé lịch sử đến bài kiểm tra khắc nghiệt

Lựa chọn mang tính kế thừa

U17 Việt Nam khép lại vòng bảng U17 châu Á 2026 bằng chiến thắng kịch tính 3-2 trước UAE, qua đó giành ngôi nhất bảng C, vào tứ kết và quan trọng hơn là sở hữu tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam được tập trung sớm, tập huấn tại Nhật Bản trong thời gian chuẩn bị cho giải U17 World Cup 2026.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, thành công này dễ được xem là sản phẩm của một giải đấu thăng hoa. Nhưng phía sau tấm vé World Cup là cả quá trình chuẩn bị dài hơi, cho thấy những thay đổi đáng ghi nhận trong cách đầu tư cho bóng đá trẻ.

Sau thất bại tại U17 châu Á 2025, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Cristiano Roland, đồng thời xây dựng lại đội tuyển với nòng cốt là những cầu thủ sinh năm 2009.

Đây là lựa chọn mang tính kế thừa. Thay vì thay đổi toàn bộ sau một giải đấu không thành công, U17 Việt Nam vẫn duy trì định hướng chuyên môn và người dẫn dắt, trong khi từng bước làm mới lực lượng.

Đánh giá về HLV Cristiano Roland, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng lợi thế của nhà cầm quân này là quãng thời gian dài làm việc tại Việt Nam, nhờ đó hiểu tâm lý, văn hóa cũng như đặc điểm của cầu thủ trẻ.

"HLV Roland xây dựng đội bóng theo từng bước rất rõ ràng, nâng dần trình độ vận động viên và tạo ra một tập thể có tổ chức. Điều quan trọng nhất là ông truyền được niềm tin cho cầu thủ. Ngoài chiến thuật hay chuyên môn, việc HLV giúp cầu thủ tự tin bước ra sân là yếu tố cực kỳ quan trọng", ông Tú nhận xét.

Thành quả của một quá trình

Từ cuối năm 2025, U17 Việt Nam được tập trung sớm, tập huấn tại Nhật Bản và có thêm nhiều trận đấu quốc tế. Công tác tuyển chọn cũng không bó hẹp trong một vài trung tâm đào tạo quen thuộc. Đây là những tiền đề quan trọng giúp đội tuyển hướng tới U17 châu Á 2026 với sự chuẩn bị tốt hơn.

Giá trị của quá trình ấy không chỉ nằm ở số trận thắng mà còn thể hiện qua cách cầu thủ phản ứng trước những hoàn cảnh khác nhau. Với lứa tuổi 16-17, việc thường xuyên được đặt vào môi trường thi đấu đủ khó giúp cầu thủ thích nghi nhanh hơn với áp lực, tốc độ và cường độ tranh chấp.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam không chỉ thi đấu dựa vào tinh thần. Trong tay HLV Roland có những cầu thủ đủ khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ mạnh và quan trọng hơn, họ không cho thấy tâm lý e ngại khi bước vào những trận đấu khó.

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, hành trình giành vé dự World Cup cho thấy thành công của U17 Việt Nam không còn có thể giải thích bằng yếu tố may mắn.

"Chúng ta có sự chuẩn bị chiến thuật, có tính toán rõ ràng và cầu thủ bước vào giải với tâm thế rất tự tin. Tôi đặc biệt đánh giá cao việc đội bóng không đánh mất niềm tin sau thất bại. Các cầu thủ hiểu họ đủ khả năng cạnh tranh với những đội mạnh ở châu Á", ông Tú phân tích.

Sự tự tin ấy là một trong những thay đổi đáng chú ý. Kỹ thuật của cầu thủ trẻ Việt Nam lâu nay không phải vấn đề quá lớn. Khoảng cách với những nền bóng đá phát triển thường nằm ở tốc độ xử lý, thể lực, cường độ tranh chấp và tâm lý khi phải đối đầu các đối thủ mạnh.

Việc tập trung sớm, thi đấu quốc tế thường xuyên và có những chuyến tập huấn nước ngoài đã giúp lứa U17 hiện tại từng bước thu hẹp khoảng cách đó.

Bởi vậy, thành công của một đội tuyển trẻ không thể chỉ được đánh giá qua vài trận đấu chính thức. Nó được tạo nên từ quá trình tuyển chọn, số lượng và chất lượng các trận giao hữu, môi trường tập luyện cũng như sự kiên định với một định hướng chuyên môn.

World Cup mới là phép thử

Từ ngày 20/9, U17 Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho FIFA U17 World Cup 2026. HLV Cristiano Roland triệu tập 29 cầu thủ, giữ lại phần lớn bộ khung từng thi đấu tại U17 châu Á, đồng thời bổ sung những gương mặt mới để tiếp tục rà soát lực lượng.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026.

Cách làm này cho thấy ban huấn luyện không coi tấm vé World Cup là lý do để đóng khung đội hình. Ở bóng đá trẻ, phong độ và tốc độ phát triển của cầu thủ có thể thay đổi nhanh chỉ sau vài tháng. Vì thế, duy trì sự cạnh tranh đến sát giải là cần thiết.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Đoàn quân áo đỏ lần lượt gặp Bỉ ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11.

Bỉ là thử thách lớn khi sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt và tư duy chiến thuật hiện đại. Đội bóng này vừa vào chung kết U17 châu Âu 2026 và chỉ mất chức vô địch sau loạt luân lưu trước Italy.

Mali thậm chí được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Đại diện châu Phi đã 8 lần dự U17 World Cup, từng giành ngôi á quân năm 2015, đứng thứ tư năm 2017 và thứ ba năm 2023.

Trong ba đối thủ, New Zealand được xem là vừa tầm hơn với U17 Việt Nam. Tuy nhiên, nhà vô địch U17 châu Đại Dương 2026 cũng đã có 12 lần dự World Cup và từng ba lần vượt qua vòng bảng. Vì vậy, cuộc đối đầu ngày 23/11 nhiều khả năng mang tính bản lề đối với cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Roland.

Thể thức giải cũng mở ra hy vọng khi các đội đứng thứ ba vẫn có cơ hội vào vòng sau. Điều đó khiến hiệu số bàn thắng - bại trở nên quan trọng. U17 Việt Nam không nhất thiết phải thắng hai trận mới có quyền hy vọng, nhưng cần biết chắt chiu điểm số và hạn chế bàn thua trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

BLV Quang Huy cho rằng bảng đấu của U17 Việt Nam không phải "bảng tử thần" và thầy trò HLV Roland có cơ sở để nghĩ đến vòng đấu tiếp theo.

"Đây là lần đầu tiên tham dự U17 World Cup, chúng ta nên tính từng trận một. Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng. U17 Việt Nam chưa đủ thực lực để chơi tất tay với các đối thủ, vì vậy cần lựa chọn cách đá cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái", BLV Quang Huy nhận định.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng đánh giá bảng đấu có tính cạnh tranh cao, nhưng đây đồng thời là cơ hội quý để các cầu thủ trẻ trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi thế giới.

VFF từng giao nhiệm vụ vượt qua vòng bảng cho U17 Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả không nên là thước đo duy nhất.

Nếu bóng đá trẻ Việt Nam muốn tiến lên một cấp độ mới, cầu thủ cần được khuyến khích chơi bóng, dám xử lý, dám đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình khi đối đầu những cầu thủ tốt nhất cùng lứa tuổi trên thế giới.

HLV Cristiano Roland từng nhấn mạnh World Cup chưa phải đích đến cuối cùng của thế hệ này. Các cầu thủ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện và nhiều cửa ải phải trải qua để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp thực sự. Theo các chuyên gia, FIFA U17 World Cup 2026 nên được xem là bài kiểm tra lớn đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Tấm vé đến Qatar đã chứng minh cầu thủ Việt Nam có thể cạnh tranh để bước ra thế giới. Nhưng câu trả lời quan trọng hơn nằm ở việc họ có thể chơi như thế nào khi thực sự đứng giữa sân chơi thế giới. Xa hơn một giải đấu, thành công chỉ thực sự trọn vẹn nếu những trải nghiệm tại World Cup giúp lứa cầu thủ này trưởng thành và tạo ra lực lượng kế cận chất lượng cho đội tuyển quốc gia.