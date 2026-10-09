Tuyển Việt Nam đón tin vui trước bốc thăm vòng loại World Cup 2030

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dự kiến tổ chức lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á vào ngày 15/12/2026. Đây là cột mốc quan trọng để các đội tuyển xác định đối thủ trên hành trình tranh vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau đây bốn năm.

Dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2026, tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, xếp hạng 17 châu Á. Vị trí này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik được vào thẳng vòng loại thứ hai và nhiều khả năng nằm trong nhóm hạt giống số 2.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan nhiều khả năng sẽ cùng nhóm ở vòng loại World Cup 2030 - Ảnh: V.A

Đáng chú ý, Thái Lan cũng thuộc nhóm này nhờ vị trí thứ 93 thế giới. Điều đó đồng nghĩa hai đại diện Đông Nam Á sẽ tránh đối đầu nhau ở vòng bảng nếu cách phân nhóm được giữ nguyên.

Tuy nhiên, "Những chiến binh Sao vàng" có thể chạm trán các đối thủ cùng khu vực như Indonesia, Malaysia hoặc Philippines, những đội được dự báo nằm ở nhóm hạt giống số 3.

Thử thách lớn hơn đến từ nhóm hạt giống số 1, nơi quy tụ các đội tuyển hàng đầu châu lục gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia và Saudi Arabia.

Theo thể thức của vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á, 36 đội được chia thành 9 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào vòng loại thứ ba.

Với tuyển Việt Nam, mục tiêu quan trọng là cải thiện hoặc duy trì thứ hạng trong top 100 FIFA, nâng cao chất lượng đội hình và chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch World Cup 2030.