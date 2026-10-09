Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui từ bảng xếp hạng FIFA

Theo bảng xếp hạng FIFA sau FIFA Days tháng 9.2026, tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới. Thứ hạng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế trong quá trình phân nhóm vòng loại World Cup 2030, nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục áp dụng thể thức tương tự kỳ vòng loại trước.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trong top 100 thế giới

Theo phương án dự kiến, vòng loại thứ nhất diễn ra vào tháng 3.2027, với 20 đội có thứ hạng FIFA thấp nhất châu Á. Các đội được chia thành 10 cặp, thi đấu lượt đi và lượt về để xác định 10 đội giành quyền đi tiếp.

Tại vòng loại thứ hai, 10 đội thắng vòng đầu sẽ cùng 26 đội có thứ hạng cao hơn tạo thành 36 đội, chia vào 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt; hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ ba.

Với vị trí hiện tại, Việt Nam cùng Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia được kỳ vọng tránh vòng loại thứ nhất. Tuy nhiên, thứ hạng FIFA vẫn có thể thay đổi sau đợt FIFA Days tháng 11.2026, trước khi quá trình phân nhóm được xác định chính thức.

Với thứ hạng hiện tại, đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn được miễn thi đấu vòng loại đầu tiên World Cup 2030

Vòng loại thứ hai dự kiến diễn ra từ tháng 9.2027 đến tháng 3.2028. Sau đó, 18 đội giành quyền đi tiếp sẽ được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 6 đội, tại vòng loại thứ ba, dự kiến tổ chức từ tháng 6.2028 đến tháng 6.2029.

Việc duy trì thứ hạng cao tại châu Á sẽ giúp tuyển Việt Nam có lợi thế ngay từ bước đầu của hành trình tìm vé dự World Cup 2030.

Dù vậy, thứ hạng FIFA chỉ mang lại thuận lợi về phân nhóm, không bảo đảm khả năng đi tiếp. Đội tuyển vẫn cần cải thiện chất lượng chuyên môn, tích lũy điểm số và duy trì sự ổn định trong các trận đấu quốc tế.

Thể thức chính thức của vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á vẫn cần chờ AFC công bố. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của tuyển Việt Nam là tận dụng các đợt FIFA Days sắp tới để củng cố lực lượng và duy trì vị thế trên bảng xếp hạng.