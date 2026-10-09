Bài toán nan giải cho HLV Kim Sang-sik: Hàng công tuyển Việt Nam có nguy cơ khủng hoảng trước Asian Cup 2027

Hậu FIFA ASEAN Cup, HLV Kim liên tiếp nhận tin dữ khi Hoàng Hên dính chấn thương nặng, cần ít nhất 3 tháng để hồi phục hoàn toàn. Khả năng Hoàng Hên lấy lại thể lực và phong độ tốt nhất cho Asian Cup 2027 là cực thấp. Trước đó, Xuân Son được xác định cần ít nhất 2 tháng để trở lại. Son có sẵn sàng 100% phong độ cho giải đấu cấp độ châu lục hay không cũng là dấu hỏi lớn ở đội tuyển.

Bắt buộc phải thay đổi phương án

Kể từ FIFA ASEAN Cup 2026, chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên lựa chọn bộ ba Đình Bắc - Xuân Son - Hoàng Hên làm bộ khung tấn công. Do Hoàng Đức gặp chấn thương, ông Kim buộc phải kéo Hoàng Hên lùi về thi đấu ở khu vực tiền vệ trung tâm ngay trận mở màn FIFA ASEAN Cup. Ngay sau đó, đến lượt Xuân Son dính chấn thương khiến kế hoạch A mà HLV Kim chuẩn bị cho giải đấu gần nhất bị gãy đổ.

Đến Asian Cup 2027, HLV Kim phải có tính toán mới cho hàng công khi Hoàng Hên khó lên tuyển, trong khi Đình Bắc bị treo giò 2 trận. Hàng công Việt Nam giờ chỉ còn trông cậy vào Xuân Son, kỳ vọng tiền đạo của CLB Nam Định không dính thêm chấn thương và sẽ lấy lại phong độ tốt nhất tại CLB.

Đình Bắc bị treo giò 2 trận do dư âm từ thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2026 và đang có nguy cơ chấn thương. Ảnh: Hữu Phạm

Những thử nghiệm của HLV Kim tại FIFA ASEAN Cup cho thấy Đình Bắc - Xuân Son - Hoàng Hên vẫn là mũi đinh ba tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Khi có cả 3 cầu thủ trên sân, ý đồ triển khai tấn công của HLV Kim mới được thể hiện rõ ràng.

Xuân Son đảm nhận vai trò đá cao nhất trên hàng tiền đạo, tạo sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương trong vòng cấm 16,5m. Đình Bắc hoạt động bên hành lang trái, trở thành địa chỉ nhận bóng thường xuyên nhằm tung ra những pha xử lý đột biến mang đậm cá tính riêng. Ở cánh đối diện, Hoàng Hên di chuyển linh hoạt từ biên vào trung lộ, chú trọng nhiều hơn vào khả năng phối hợp và cầm nhịp tổ chức lối chơi.

Xuân Son và Hoàng Hên vốn là "cặp bài trùng", chơi ăn ý tại CLB từ nhiều năm trước. Sự kết nối giữa Đình Bắc và Xuân Son cải thiện rõ từ ASEAN Cup 2026, được thể hiện trong các tình huống hoán đổi vị trí linh hoạt. Chỉ cần một trong 3 vị trí không đá chính cùng nhau, sức mạnh hàng công Việt Nam suy giảm. Và khi đội tuyển vắng cả Xuân Son - Hoàng Hên, sức công phá của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup giảm hẳn tính sát thương.

Đình Bắc rơi vào trạng thái đơn độc khi thi đấu bên cạnh Tài Lộc cùng Williams Minh Hoàng ở giải FIFA ASEAN Cup. Dù HLV Kim Sang-sik đã liên tục thử nghiệm những nhân tố tấn công khác như Hai Long hay Ngô Đăng Khoa, mức độ hiệu quả thu về vẫn chưa như kỳ vọng. Hướng tới Asian Cup 2027 tới đây, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc phải đối mặt với thử thách lớn khi thiếu vắng Đình Bắc trong 2 trận đấu. Nhà cầm quân này sẽ xoay xở và biến tấu hàng công thế nào để tìm ra 2 quân bài lý tưởng kết hợp cùng Xuân Son?

HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm những nhân tố tấn công khác như Hai Long hay Ngô Đăng Khoa nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng.

Lực lượng tiền đạo nội còn ai?

HLV Kim trao cơ hội cho Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa lên tuyển ở giải đấu FIFA ASEAN Cup. Màn trình diễn của Williams chỉ ở mức tạm chấp nhận, trong khi Đăng Khoa gây thất vọng, chật vật vì thể hình thấp bé. Khi Williams và Khoa Ngô chưa phải là 2 tiền đạo gây ấn tượng đặc biệt để được "quy hoạch cứng" tại đội tuyển, HLV Kim sẽ tiếp tục quan sát chuyển động của bóng đá Việt để tìm thêm phương án cho đội tuyển.

Trong quãng thời gian 3 tháng kế tiếp, giải V.League sẽ diễn ra liên tục, tạo cơ hội thuận lợi cho các chân sút khẳng định bản thân trước mắt HLV Kim. Những cầu thủ vừa được triệu tập như Williams, Đăng Khoa, Gia Hưng, Hai Long cần duy trì phong độ ổn định, thậm chí bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để đảm bảo một vị trí trên tuyển.

Sự chú ý đổ dồn vào nhóm tiền đạo quen mặt ở đội tuyển nhưng không được triệu tập ở 2 giải gần nhất, là Tiến Linh, Tuấn Hải. Bên cạnh đó, HLV Kim có thể cân nhắc bổ sung một số cầu thủ tấn công chất lượng từ U23 Việt Nam như Nguyễn Ngọc Mỹ.

Tiến Linh đang chật vật tìm lại phong độ ở CLB.

Trong màu áo CLB Công an TPHCM, Tiến Linh đã sở hữu một pha lập công tại V.League. Chân sút sinh năm 1997 được HLV Arthur Diles ưu ái xếp đá chính trên hàng công của Công an TPHCM, khiến Williams Minh Hoàng chấp nhận ngồi dự bị hoặc dạt sang hành lang phải. Dù Tiến Linh đã ghi bàn, phong độ chung từ đầu mùa giải vẫn chưa thật sự ấn tượng, do đó anh cần nỗ lực nhiều hơn nếu muốn thuyết phục HLV Kim trao lại cơ hội lên tuyển.

Tương tự, phong độ của Tuấn Hải tại CLB Nam Định không quá tốt. Cựu tiền đạo CLB Hà Nội đá chính 2 trận gần nhất khi Nam Định đối đầu Gia Lai, Đà Nẵng và màn trình diễn của anh chỉ ở mức tròn vai.

Chia sẻ với Tiền Phong về tình hình nhân sự hàng công đội tuyển Việt Nam, BLV Quang Huy bày tỏ: "Rất đáng tiếc khi bộ ba Bắc, Son và Hên vừa tìm được sự ăn ý lại phải chia tách tại FIFA ASEAN Cup và sắp tới là Asian Cup. Trong 3 tháng tới, trọng trách dành cho HLV Kim vô cùng nặng nề bởi ông phải vừa tuyển chọn nhân tố mới, vừa lắp ghép thành một hàng công có độ gắn kết cao".

"Với dàn tiền đạo nội quen mặt như Tiến Linh và Tuấn Hải, tôi nghĩ họ không bứt lên được. 3 tháng là thời gian quá ít để các tiền đạo thật sự vào guồng và tạo nên điều gì đó đặc biệt để thuyết phục HLV Kim. Tôi kỳ vọng vào các tiền đạo nhập tịch mới của đội tuyển hơn, ví dụ Olaha, người trám đúng vị trí tiền đạo trái của Đình Bắc. Sau đó là Romario, nếu đủ điều kiện lên tuyển sẽ chia sẻ gánh nặng cùng Xuân Son ở vị trí mũi nhọn", BLV Quang Huy phân tích.

Anh khép lại nhận định: "Áp lực đặt lên vai Xuân Son tại Asian Cup 2027 là rất lớn. Mong rằng anh ấy sẽ đạt trạng thái thể lực sung mãn cùng phong độ cao nhất. Tuyển Việt Nam cần một phương án cố định để thay thế hoàn toàn Đình Bắc khi cầu thủ này vắng mặt 2/3 số trận. Tôi tin tưởng Olaha sẽ đứng trước cơ hội lớn được triệu tập ở đợt tập trung tới. Còn ở hành lang phải của Hoàng Hên, HLV Kim hiện sở hữu một vài sự lựa chọn ở mức chấp nhận được như Tài Lộc và Williams Minh Hoàng".

Thầy trò HLV Kim sẽ chạm trán UAE, Hàn Quốc cùng Yemen tại vòng bảng Asian Cup 2027. Đây được đánh giá là bảng đấu đầy thử thách đối với "Các chiến binh sao vàng" trên hành trình chinh phục tấm vé vào vòng knock-out.