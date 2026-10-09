Pickleball, lan tỏa phong trào thể thao cộng đồng

Mặc dù mới du nhập vào Việt Nam những năm gần đây, nhưng pickleball đã nhanh chóng trở thành môn thể thao thu hút đông đảo người tham gia. Tại tỉnh Quảng Trị, pickleball xuất hiện vào khoảng năm 2023. Với lối chơi đơn giản, được xem là bộ môn kết hợp giữa cầu lông, tennis, bóng bàn…, pickleball giúp người chơi dễ dàng tiếp cận, tham gia. Vì thế, bộ môn này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo người yêu vận động.

Pickleball góp phần rèn luyện sức khỏe, lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân - Ảnh: C.N

Chị Lê Thị Thanh, nhân viên Mobifone Quảng Trị cho biết: “Nhận thấy bộ môn pickleball khá dễ chơi và mang tính giải trí cao. Do đó, đầu năm 2025, tôi cùng một số anh em đồng nghiệp trong đơn vị đã thành lập câu lạc bộ pickleball để thử sức với bộ môn này. Sau một thời gian tập luyện, tôi thấy pickleball mang lại cho tôi nhiều năng lượng hơn trong cuộc sống, vì thế tôi đã quyết định rủ chồng cùng tham gia”.

Anh Trương Đình Tú, chồng chị Thanh chia sẻ: “Trước đây tôi có tham gia chơi tennis nhưng sau đó bị đau tay nên tôi đã nghỉ một thời gian khá lâu. Đến tháng 4/2026, được vợ động viên nên tôi bắt đầu tập luyện, chơi pickleball. Một tuần, tôi tham gia chơi 3 buổi, từ 17-19 giờ/buổi. Mục đích của hai vợ chồng tôi khi đến với bộ môn này là để rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả. Với đặc điểm khá dễ chơi, phù hợp với nhiều lứa tuổi, theo tôi, nếu có điều kiện, sắp xếp được thời gian, mọi người nên chơi pickleball để rèn luyện sức khỏe”.

Theo đánh giá của những người có chuyên môn về lĩnh vực thể thao, pickleball là môn thể thao đòi hỏi di chuyển liên tục nhưng cường độ tập luyện khá nhẹ nhàng, giúp người chơi có cơ thể dẻo dai, phản xạ nhanh nhạy, di chuyển linh hoạt. Bên cạnh đó, bộ môn này cũng không cần vận động mạnh và nhiều như tennis, cầu lông; chi phí bỏ ra cho việc tập luyện không quá nhiều… Vì thế, pickleball giúp mọi người dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều lứa tuổi, đối tượng. Với những ưu điểm này, mặc dù thời gian du nhập chưa lâu nhưng pickleball thu hút khá nhiều người tham gia. Từ đó tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Qua tìm hiểu, được biết trên địa bàn tỉnh hiện nay có rất nhiều sân chơi, câu lạc bộ pickleball. Chỉ tính riêng các địa bàn trung tâm tỉnh, như: Đồng Hới, Đồng Sơn, Đồng Thuận… đã có khoảng 100 sân pickleball, mỗi ngày thu hút hàng trăm người tham gia chơi. Nhiều câu lạc bộ được hình thành, duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, như: Pickleball Luxe sport, Pickleball Quảng Bình, Pickleball Facolos Quảng Trị…

Các câu lạc bộ pickleball trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động hiệu quả - Ảnh: Tuấn Lài

Ông Phan Công Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Thành cho hay: “Nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của người dân, tháng 2/2025, chúng tôi đã đưa vào hoạt động cụm 14 sân pickleball thuộc Câu lạc bộ Pickleball Luxe sport. Ngoài phục vụ những câu lạc bộ, khách lẻ thuê sân để chơi, rèn luyện sức khỏe hằng ngày, các sân pickleball của chúng tôi cũng được nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước lựa chọn làm địa điểm tổ chức các chương trình hội thao, giải thi đấu pickleball… Đối tượng tham gia chơi bộ môn thể thao này khá phong phú, từ cán bộ, công chức đến những người lao động, kinh doanh tự do, người ở độ tuổi trung niên, học sinh… đều có”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Phú Sơn cho biết, bộ môn pickleball xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vào khoảng năm 2023. Đây là môn thể thao dễ tập luyện, sân bãi đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi, do đó, nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia. Để đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, cùng với các bộ môn, như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn… pickleball đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải thi đấu cấp tỉnh, thu hút đông đảo các vận động viên tham gia.

Bên cạnh đó, sở cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các giải thi đấu pickleball để quần chúng nhân dân được tham gia, giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe. Thời gian tới, sở sẽ tạo điều kiện tổ chức thêm các lớp tập huấn chuyên môn, luật thi đấu, kỹ năng tập luyện bộ môn pickleball cho các huấn luyện viên, vận động viên… Từ đó, giúp bộ môn pickleball phát triển mạnh mẽ, đúng định hướng, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc, góp phần nâng cao vị thế thể thao tỉnh nhà.