'Hot girl taekwondo' mang về HCB lịch sử cho Việt Nam

Taekwondo thực tế ảo (virtual taekwondo) lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại ASIAD 20. Đây là nội dung thi đấu cá nhân hỗn hợp, không phân chia giới tính và hạng cân.

Các VĐV phải đeo kính thực tế ảo (VR), gắn bộ cảm biến theo dõi chuyển động toàn thân và thi đấu dựa trên cơ chế làm giảm HP (máu) đối thủ bằng độ chính xác, tốc độ cũng như lực đòn đánh ngoài đời thực.

Tranh tài ở nội dung mới mẻ, Châu Ngọc Tuyết Sang ghi dấu ấn với tấm HCB lịch sử: vượt qua đối thủ Thái Lan ở tứ kết, hạ VĐV Singapore ở bán kết và chỉ chịu thua khi đối đầu với nam võ sĩ Jeus Gabriel Derick của Philippines tại chung kết. Cô trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành huy chương ở nội dung này.

Vượt qua thử thách

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về lý do chọn thi đấu taekwondo thực tế ảo, Tuyết Sang nói: “Đó vừa là thử thách, vừa là cơ hội để tôi được trải nghiệm việc thi đấu bằng công nghệ, thay vì đối đầu trực tiếp như từ trước đến nay”.

Nội dung này đòi hỏi thể lực và sức bền cao, vì chuyển động của nhân vật trên màn hình phải khớp với cơ thể vận động viên cả về hướng, độ thẳng lẫn tốc độ. Chỉ trong khoảng 3 tháng, nữ VĐV vừa phải chăm chỉ tập luyện sức khỏe, vừa học cách làm quen với thiết bị, cách thi đấu và những tình huống chưa từng gặp.

Tuyết Sang nỗ lực chinh phục nội dung thi đấu hoàn toàn mới. Ảnh: Choi Won-suk/Korea Times.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với Tuyết Sang đến ngay trước giờ thi đấu. Khi thử thiết bị, cô nhận ra nhân vật trên màn hình di chuyển chậm hơn nhiều so với chuyển động thật của mình, thậm chí hai chân của nhân vật còn bị lệch sang một bên.

“Sự thiếu tương thích của thiết bị khiến tôi rất lo lắng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến phần thi. Nhưng vì thời gian gấp rút, tôi chỉ biết cố gắng bình tĩnh lại, tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát và thi đấu hết khả năng”, nữ võ sĩ kể lại.

Dù không thể lên ngôi vô địch, tấm HCB vẫn là thành tích đáng tự hào của taekwondo Việt Nam nói chung và Tuyết Sang nói riêng tại ASIAD.

“Khi biết mình giành huy chương, tôi rất vui, hạnh phúc và cảm thấy nỗ lực của mình đã được đền đáp”, cô bộc bạch.

Tuyết Sang cho biết trải nghiệm ấy để lại bài học lớn cho sự nghiệp rằng ngoài kỹ thuật, thể lực, khả năng thích nghi và giữ bình tĩnh cũng quan trọng không kém. Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn đến sự dẫn dắt, động viên của huấn luyện viên đã giúp cô thêm tự tin hơn.

Tuyết Sang được chị gái Tuyết Vân đón mừng sau khi trở về từ đấu trường ASIAD 2026 với tấm HCB. Ảnh: NVCC.

Mang niềm vinh quang trở về nước, Tuyết Sang cho biết bản thân sẽ không chủ quan vì còn hai giải đấu quan trọng phía trước. Cô nhanh chóng quay lại tập luyện, duy trì thể lực và hoàn thiện kỹ thuật.

“Tôi vẫn tập luyện mỗi ngày như trước đây, chỉ khác ở chỗ là có thêm động lực và niềm tin rằng nếu cố gắng, mình có thể làm được nhiều hơn những gì từng nghĩ”, cô bày tỏ.

Chị gái là tấm gương, không phải áp lực

Tuyết Sang yêu thích bộ môn taekwondo từ khi còn nhỏ. Người truyền cảm hứng cho cô chính là chị gái Châu Tuyết Vân - nữ VĐV nổi tiếng với 6 lần liên tiếp vô địch thế giới và 5 lần liên tiếp giành HCV SEA Games.

Dưới cái bóng quá lớn của người chị, Tuyết Sang thường được cho là rất áp lực. Tuy nhiên, cô lại xem đó là niềm tự hào.

“Hành trình của mỗi người là khác nhau nên tôi không đặt mục tiêu phải đạt được thành tích giống hệt chị. Tôi nhìn vào sự cố gắng, kỷ luật và tinh thần thi đấu của chị để tự nhắc mình cố gắng hơn mỗi ngày, tạo ra con đường riêng”, cô bày tỏ.

Hành trình tìm dấu ấn riêng của Tuyết Sang cũng không thiếu những lúc chông chênh, hụt hẫng. Cô thừa nhận có lúc mệt mỏi, áp lực, thậm chí nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng sau những cú ngã tinh thần, cô nhận ra mình thật sự yêu môn thể thao này nên phải tiếp tục để xem mình có thể đi được bao xa.

Chị gái luôn đồng hành với Tuyết Sang cả trong đời sống lẫn trong thi đấu. Ảnh: NVCC.

Trong những lúc khó khăn nhất, người ở bên cổ vũ, ân cần động viên nữ VĐV là chị gái Tuyết Vân.

“Sang chỉ cần cố gắng hết sức, chiến thắng bản thân. Không cần đặt mục tiêu nhất định phải có huy chương, chỉ cần làm tốt nhất những gì mình có thể”, đó là câu nói chị gái thường dặn dò Tuyết Sang.

Nhờ những lời nhắc nhở ấy mà trong những giải đấu, Tuyết Sang vượt qua cảm giác sợ hãi, tự hỏi mình đã cố gắng hết khả năng chưa chứ không chỉ là có huy chương hay không.

“Tôi thật sự biết ơn và yêu chị. Tôi sẽ luôn trân trọng sự đồng hành của hai chị em trên hành trình này”, Tuyết Sang gửi lời đến chị gái.

Gặt hái được thành công khi tuổi đời còn khá trẻ, Tuyết Sang cho biết trong 3 năm tới, mục tiêu lớn nhất của cô là tiếp tục phát triển và đạt thành tích cao hơn, không chỉ về kỹ thuật mà cả thể lực, bản lĩnh và kinh nghiệm. Bên cạnh tập luyện, cô muốn trau dồi kiến thức ở những lĩnh vực khác để có hành trình phát triển lâu dài.

“Tôi sẽ duy trì việc tập luyện, nghiêm túc nhìn lại những điểm mình còn thiếu sót, học hỏi từ các anh chị, huấn luyện viên. Hy vọng nhiều năm sau nhìn lại, tôi có thể thấy mình đã thật sự trưởng thành cả trong thể thao lẫn trong cuộc sống”, Tuyết Sang chia sẻ.

Hình ảnh đời thường của Tuyết Sang. Ảnh: NVCC.