Giữa khủng hoảng của Man City, Haaland phát đi thông điệp đoàn kết trước chuyến làm khách trước Liverpool

Haaland đã gửi thông điệp động viên đến các đồng đội và người hâm mộ Man City trong bối cảnh đội bóng đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn.

Tiền đạo người Na Uy nhấn mạnh rằng toàn đội cần sát cánh bên nhau, duy trì tinh thần tích cực và tập trung vào việc giành chiến thắng trên sân cỏ.

“Chúng ta phải giữ tinh thần lạc quan, hướng về phía trước và cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu bóng đá”, Haaland chia sẻ.

Tương lai của tiền đạo này cũng trở thành chủ đề được quan tâm khi xuất hiện những lo ngại rằng anh có thể là một trong những ngôi sao phải rời Man City nếu đội bóng phải nhận án phạt nghiêm khắc.

Một số ý kiến cho rằng câu lạc bộ có thể đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm nặng, thậm chí bị loại khỏi Ngoại hạng Anh, tùy thuộc vào kết quả cuối cùng của quá trình xử lý vụ việc.

Erling Haaland đã kêu gọi các đồng đội tại Man City hãy đoàn kết. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, Haaland bác bỏ những đồn đoán về sự bất hòa trong nội bộ Man City trước chuyến làm khách quan trọng trên sân Anfield của Liverpool vào cuối tuần này. Anh khẳng định bản thân có mối gắn bó đặc biệt với câu lạc bộ, người hâm mộ và nước Anh.

“Tôi rất quan tâm đến nơi này, cũng như nước Anh nói chung. Mẹ và bố tôi đã sống ở đây 10 năm. Họ từng sống ở Nottingham và Leeds, chứ không phải Manchester, dù bố tôi tập luyện tại Carrington mỗi ngày. Tôi đã trải qua bốn năm đầu đời ở đây”, tiền đạo người Na Uy cho biết.

Haaland nhấn mạnh mối liên hệ giữa gia đình mình với nước Anh khiến nơi đây trở nên đặc biệt. Anh cũng bày tỏ sự đồng cảm với người hâm mộ Man City, những người đang phải đối mặt với nhiều lo lắng trước tương lai bất định của đội bóng.

Hướng đến chuyến làm khách tại Anfield, Haaland tin rằng Man City vẫn có thể trải qua một trận đấu đáng nhớ nếu các thành viên tiếp tục đoàn kết và giữ vững tinh thần.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời tại Anfield. Chúng ta phải đoàn kết, sát cánh bên nhau và giữ tinh thần lạc quan.

Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn phải giữ nụ cười. Hãy hướng về phía trước, cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu, tận hưởng hành trình và nỗ lực giành chiến thắng.

Haaland là một trong những ngôi sao đầu tiên của Man City công khai lên tiếng về tình hình khó khăn của câu lạc bộ. Trước đó, HLV Pep Guardiola cũng gửi thông điệp động viên đến người hâm mộ, khẳng định: “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này”.

Manchester City đang đối mặt với giai đoạn đen tối sau khi bị kết tội về tất cả các cáo buộc liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng các quy tắc tài chính của giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: Shutterstock Editorial

Vụ việc liên quan đến Man City bắt nguồn từ các cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh trong gần một thập kỷ. Theo nội dung được đề cập trong các cáo buộc, câu lạc bộ bị nghi ngờ che giấu khoảng 900 triệu bảng thông qua những thỏa thuận thương mại bị cho là không minh bạch, trong tổng số 130 cáo buộc được đưa ra.

Câu lạc bộ đã nộp đơn kháng cáo. Theo thông tin được cung cấp, kết quả kháng cáo dự kiến được công bố vào đầu năm 2027, trong bối cảnh các quy trình xét xử nhanh mới yêu cầu quyết định phải được đưa ra trong vòng 12 tuần kể từ khi đơn kháng cáo được nộp.

Trong khi chờ đợi kết quả cuối cùng, thông điệp của Haaland cho thấy Man City muốn duy trì sự ổn định trong nội bộ, tập trung vào các trận đấu phía trước và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Man City sẽ có chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 11/10.