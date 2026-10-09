Tình hình chấn thương của Đình Bắc

Đình Bắc vừa chơi trận thứ 18 kể từ cuối tháng 7. Ảnh: Minh Chiến.

"Bắc chỉ bị đụng dập cơ, mất khoảng 4-5 ngày hồi phục và quay lại tập luyện, thi đấu", Đình Bắc chia sẻ trên trang cá nhân sáng 9/10. Trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Lion City Sailors tại vòng bảng Giải vô địch CLB Đông Nam Á, cầu thủ sinh năm 2004 ngã sau khi va chạm với Giovanni Haag. Va chạm ở phần chân trái, nhưng chân phải của Đình Bắc đã cuốn băng trước đó.

Từ ngày 24/7 tới 8/10, Đình Bắc đá 18 trận, tương đương 1.252 phút thi đấu trong 76 ngày, tức chưa đầy ba tháng, trên nhiều đấu trường ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển như ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026, AFC Champions League Elite, V.League và giải vô địch CLB Đông Nam Á. Chân sút quê Nghệ An là nhân tố quá quan trọng của cả CLB Công an Hà Nội lẫn tuyển Việt Nam. Điều đó khiến Đình Bắc gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Cựu cầu thủ Quảng Nam đá trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 hôm 5/10 rồi lập tức bay thẳng từ Jakarta (Indonesia) sang Singapore để chơi trận gặp Lion City Sailors tối 8/10. Trước đó, trong giải, Đình Bắc đã phải tập riêng.

Trong hơn hai tháng qua, thời gian cày ải với mật độ dày đặc nhất của tiền đạo 22 tuổi diễn ra tại FIFA ASEAN Cup 2026, từ ngày 26/9 tới 5/10, Đình Bắc chơi 4 trận, tương đương 3 ngày/trận. Bắc cũng từng trải qua mật độ 3 ngày/trận ở ASEAN Cup 2026, cụ thể là hai trận bán kết và trận chung kết lượt đi, diễn ra từ ngày 19 tới 26/8.