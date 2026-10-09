Messi đá cặp Ronaldo, giấc mơ có thật của Tevez

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng nhận lời tham dự trận chia tay Carlos Tevez tại Buenos Aires vào tháng 12/2026.

Theo Ole, kịch bản tưởng chừng chỉ tồn tại trong trò chơi điện tử hay những câu chuyện viễn tưởng sắp sửa trở thành hiện thực nhờ ý tưởng táo bạo của Tevez.

Kế hoạch được ấn định

Hồi tháng 9, thông tin Ronaldo và Messi cùng nhận lời tham dự trận chia tay Tevez tại Buenos Aires vào tháng 12/2026 do chính cựu tiền đạo Man City tiết lộ khiến người hâm mộ bóng đá đặc biệt phấn khích.

Nay thì mọi thứ rõ ràng hơn. Cựu tiền đạo Juve đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu tri ân bản thân tại chảo lửa La Bombonera. Sân nhà của CLB Boca Juniors sẽ ghi dấu thời khắc Messi và Ronaldo lần đầu tiên trong lịch sử sát cánh trong cùng một đội hình.

Để biến trận cầu trong mơ này thành hiện thực, Tevez đầu tháng này nhận được sự đồng ý từ Chủ tịch Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Bản thân Riquelme cũng sẽ xỏ giày ra sân với tư cách là một trong số rất nhiều huyền thoại đại diện cho thế hệ vàng của Boca Juniors, những người từng sát cánh bên Tevez trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Thể thức

Theo kế hoạch, trận đấu giao hữu đặc biệt này sẽ được tổ chức theo thể thức hấp dẫn. Một bên là tập thể các ngôi sao Argentina danh tiếng dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Carlos Bianchi.

Trận đáng chờ đợi của Ronaldo và Messi. Đồ họa: Hồng Chang.

Đối thủ của họ sẽ là đội hình các siêu sao từ nước ngoài do Tevez đích thân quy tụ, bao gồm các cựu tuyển thủ quốc gia Argentina kết hợp cùng dàn danh thủ quốc tế mà chân sút này từng chung màu áo tại những CLB hàng đầu châu Âu như Manchester United, Manchester City hay Juventus.

Những cái tên đình đám như Patrice Evra, Paul Pogba, Park Ji-sung cùng nhiều ngôi sao tên tuổi khác đã nằm trong danh sách khách mời đặc biệt.

Tâm điểm của mọi sự chú ý đương nhiên thuộc về sự xuất hiện của hai biểu tượng vĩ đại nhất bóng đá thế giới đương đại: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Trải qua hơn hai thập kỷ đối đầu nảy lửa ở mọi cấp độ danh hiệu, việc hai siêu sao này cùng khoác chung một màu áo chính là giấc mơ lớn nhất của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, và Carlos Tevez đang sở hữu chiếc chìa khóa để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Các đài truyền hình trên thế giới cũng bắt đầu rục rịch mua bản quyền trận đấu này. Vé xem trận đấu dự kiến sẽ chính thức mở bán tới tay người hâm mộ trong vài tuần tới.

Mặc dù các bên liên quan vẫn chưa đưa ra tuyên bố xác nhận cuối cùng, thời điểm tiềm năng nhất được lựa chọn để trận đấu diễn ra sẽ rơi vào ngày 20/12.

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