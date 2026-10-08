Kịch bản Messi trở lại Newell's gây chú ý

Messi khép lại hành trình 21 năm khoác áo Argentina, nhưng sự nghiệp của siêu sao này tại Mỹ vẫn còn tiếp diễn.

Dù đang tận hưởng những tháng ngày êm đềm tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo Inter Miami, siêu sao người Argentina hoàn toàn có thể tạo nên chương cuối đầy cảm xúc trong sự nghiệp thay vì treo giày ngay khi khép lại bản hợp đồng tại xứ sở cờ hoa.

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ, ông Alejandro Dominguez, tiết lộ với Goal rằng trái tim của Lionel Messi vẫn luôn hướng về Newell's Old Boys, đội bóng quê nhà ở Rosario.

"Cậu ấy sẽ muốn chơi cho Newell's Old Boys trước khi giải nghệ", ông nói. Từng có tiết lộ cho rằng cha quá cố của Messi, ông Jorge Messi luôn muốn con mình chơi cho Newell's Old Boys trước khi giải nghệ.

Tuyên bố từ ông Alejandro Dominguez ngay lập tức thổi bùng lên làn sóng đồn đoán lớn. Nhiều chuyên gia và người hâm mộ tin rằng, nếu rời Inter Miami, Messi sẽ không vội vã đưa ra quyết định giải nghệ.

Thay vào đó, một cuộc trở về đầy cảm xúc tới quê hương Argentina để khoác áo Newell's Old Boys trong giai đoạn cuối sự nghiệp đang là kịch bản được giới mộ điệu quê nhà mong chờ.

Dẫu vậy, Messi hiện còn hợp đồng với Inter Miami đến hết mùa giải MLS 2028. Ban lãnh đạo đội bóng Florida cũng không muốn mối quan hệ với thủ quân Argentina dừng lại vào thời điểm đó.

Trước khi vươn tầm trở thành huyền thoại vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới, Messi từng là một cậu bé gầy gò chơi bóng tại học viện trẻ của Newell's Old Boys từ năm 1994 đến 2000.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng cũng từng không ít lần trải lòng về giấc mơ được thi đấu cho đội một của Newell's tại giải VĐQG Argentina trước khi chính thức giã từ sân cỏ.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.